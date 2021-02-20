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邱太三、陳明通新人事　沈富雄：蔡英文向對岸傳遞「鴿派抬頭」訊息

▲前立委沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

▲前立委沈富雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統府19日宣布國安團隊新人事，其中陸委會主委陳明通轉任國安局長，而曾任陸委會副主委的前法務部長邱太三則接掌陸委會主委。對此人事布局，前立委沈富雄表示，總統蔡英文是不是有意要給對岸一個訊息？「我認為有一點鴿派抬頭的味道」。

為因應國際局勢變化，總統府宣布國安團隊新人事，除陳明通轉任國安局長，邱太三接掌陸委會主委外，國安局長邱國正改任國防部長，原國防部長嚴德發則轉任國安會諮詢委員。

「很明顯的，嚴德發下去了。」沈富雄19日晚間在政論節目上表示，邱太三很平穩、很能幹；而陳明通被稱作「阿通師」，意思是每件事情都很懂，即使國安局長要管的東西很多，不過陳明通學習能力很強。「但如果把陳明通跟邱太三連起來想，我覺得蔡英文總統是不是有意要給對岸一個訊息，我認為有一點鴿派抬頭的味道。」

接著，沈富雄轉頭詢問身旁的民進黨立委羅致政「你覺得呢，有沒有？」羅致政回應，基本上蔡英文上台之後，一直對對岸提出善意；不過沈為打斷羅致政說話，又問「相對上換了這兩個，是屬於偏鴿派不是嗎？」羅則再說：「就是希望兩岸改善，這一定是我們基本的態度，我同意，基本上可以這樣講沒有問題。」

不過，主持人趙少康質疑，「陳明通原來是鴿派嗎？邱國正原來是鷹派嗎？好像也不是嘛」。對此，沈富雄指出，陳明通原來的位子比較不容易施展，很多事情也不能幹、不能說、不能做，有點鬱鬱不得志。

另外，對於邱太三與陳明通兩人的新人事，是否為蔡英文要藉此向對岸遞出橄欖枝？國民黨文傳會主委王育敏認為，邱太三個性相對溫和，在民進黨內比較不屬於鷹派，「他跟陳明通比起來他根本不嗆」，因此將來邱太三的談話，不會像現在陸委會採很抗中的姿態，「我覺得有待觀察」。

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沈富雄邱太三陳明通

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