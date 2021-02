毅力號發回首張「火星彩色照」曝光！　NASA預告：影片正回傳地球

▲ 毅力號公布首批火星表面彩色照。(圖/路透)

美國太空總署(NASA)18日宣布,火星探測器「毅力號」(Perseverance)經過近7個月的航行,於當天下午成功登陸火星,未來2年內將在火星上進行採集岩石樣本的任務。NASA隔天公布毅力號發回的第一張火星彩色照,更預告還有影片,令全球科學家滿懷期待。

An open horizon, with so much to explore. Can’t wait to get going. #CountdownToMars pic.twitter.com/hAaxeVGs04 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

毅力號18日傳回的首張探測照是黑白圖像,顯示其安全著陸,19日回傳的首張彩色照則顯示火星表面特有的紅色。官方推特上傳這張照片時寫道,「開闊的視野,有好多東西要探索。我等不及要開始了。」

I love rocks. Look at these right next to my wheel. Are they volcanic or sedimentary? What story do they tell? Can’t wait to find out.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

官推上傳另一張彩色照時則說明,「我喜歡石頭。看看我輪子旁邊這些石頭,它們是火山岩還是沉積岩?有著什麼樣的故事?我等不及想知道。」

毅力號著陸於耶澤羅隕石坑(Jezero Crater)的平坦表面上,照片中可見散落的岩石,與探測車巨大的輪子相較下顯得很小。研究人員希望,可以從輪子一旁滿是坑洞的石塊中找到火星存在生命的證據。

The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021

NASA科學家於19日記者會上公布的第一張照片則顯示毅力號正在下降與著陸,愈來愈靠近火星表面,發回時令NASA團隊振奮不已。毅力號官方推特帳號說明,這張照片是以其「噴射背包」(Jetpack)上的相機,在半空中捕捉輪子著陸以前的畫面,「這是我的團隊多年來的夢想,現在成真了。挑戰一切可能!」

This high-res image shot by @NASAPersevere while landing on Mars is part of a video taken by several cameras on board that is still being relayed to Earth and processed. https://t.co/uu8DlvlU2u #CountdownToMars pic.twitter.com/wVTbn81JvF — NASA JPL (@NASAJPL) February 20, 2021

NASA噴氣推進實驗室(JPL)稍早則分享同張照片並預告,「好戲還在後頭。這張毅力號登陸火星過程的高解析度照片是探測車上幾台相機拍下的影片其中一部分。這段影片正在傳回地球進行處理。」

毅力號策略任務負責人黃寶琳(Pauline Hwang,音譯)說明,「探測車在火星表面表現很棒,狀況良好,持續發揮其強大功能,令人驚嘆。」針對下一步探測計畫,她則表示,毅力號本周末將進行硬體檢查,以確保一切正常運作。其頂部的桅杆將會展開,上頭的相機可捕捉更多探測車周圍的景象,預計回傳全景圖及毅力號的「自拍照」。

