全身長濃密黑髮！她狂除毛「羞愧想死」　今大膽「秀毛」性感依舊

▲加拿大「毛女」貝雅全身長滿了濃密的毛髮。(圖/翻攝自推特/@queen_esie)

記者葉睿涵/編譯

加拿大一名女藝術家貝雅(Esther Calixte-Bea)自小就長有胸毛,而且身上的毛髮也特別濃密,讓她感到十分羞愧,而且她對各種除毛方法的痴迷已經到了著魔的病態程度。因此,自2019年夏天開始,貝雅決定作出反轉她人生的改變。

據《太陽報》報導,貝雅表示,自己從小就是一個毛髮濃密的「毛女」,而且這樣的現象連科學都沒辦法解釋;在她十幾歲時,因為害怕同學會看到她的濃密體毛,因此她對身上的毛髮感到十分困擾,而且也「極度痴迷」於各種除毛方法。

I remember posting my "Blue Sky"series (on ig) and how you guys loved the colour especially the blue makeup~ So I thought it would be perfect for the Glamour cover and having a purple coloured background was reminiscent of the "Lavender Project"#hairywomen pic.twitter.com/v81qrknTnH