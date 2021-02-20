德州慘遇「極地寒流」！停水斷電還收到天價帳單　議員出國惹民怨

▲受極地寒流影響，美國德州傳出各種災情。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

受到北極圈寒流影響，美國南部地區遭遇冬季風暴襲擊，尤其是德克薩斯州當地時間14日晚間起路面開始結冰、高達250萬戶居民面臨停電問題，而聯外道路更是因此遭封閉，受熱漲冷縮影響下，多地供水系統的水管破裂而無法運轉，不料最後居民還是從政府收到天價電費繳費單，民怨瞬間漲到頂點。

綜合外媒報導，美國德克薩斯州受到低溫與斷電影響，食品供應鏈遭遇最嚴重的破壞，州內部分超市因為停電而被迫關閉，民眾只能靠先前囤積的罐頭度日，到了18日上午，首府奧斯汀高達13%的住戶被斷電、休士頓有2%居民斷電，而該州政府一名發言人更表示，境內164個郡縣900個自來水系統出狀況，1400萬人飲用水面臨極大困難，政府對於恢復正常供水根本毫無頭緒。

▲極地寒流造成路面結凍，德州封鎖聯外道路。（圖／達志影像／美聯社）

一名美國民眾更透露，上周末收到電力公司寄來的帳單時，單日電費竟高達450美元，而截至2月17日，當月電費竟累積到2869美元，而去年2月的電費僅為30多美元。

而根據《華盛頓郵報》，德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）竟然趁著寒災，帶著全家人前往墨西哥觀光勝地坎昆渡假、順便避災，其妻子的手機訊息內容事後更慘遭流出，除了廣邀鄰居一同南下出國渡假，入住的房間還是每晚超過300美元的五星級飯店，消息一出後可謂是民怨震天。

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