露營女深夜野外如廁！驚見「熊臉」從馬桶竄出　屁股慘被咬爆血

▲美國女子野外如廁時被黑熊咬了屁股，她尷尬表示，「以後坐馬桶一定會先檢查」。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國阿拉斯加正值寒冷冬季，一般來說黑熊應該仍在冬眠，而當地一名女子露營時卻意外遭黑熊咬傷屁股，嚇得她驚聲尖叫，女子哥哥從帳篷聞聲趕來，才剛掀開馬桶就發現，一隻黑熊的大臉從馬桶洞中探了出來，還與他四目交接。

根據《每日郵報》報導，住在阿拉斯加的美國女子夏儂（Shannon Stevens）13日與哥哥以及哥哥的女友前往偏僻雪地露營，當他們在營火邊烤香腸當晚餐時，夏儂突然尿急，便獨自離開大帳篷，來到約45公尺遠的外屋的簡易廁所，不料才剛坐上馬桶坐墊，就感覺有東西「咬了她的屁股」，嚇得她驚聲尖叫。

報導指出，哥哥艾瑞克（Erik）聽見尖叫聲趕來後，發現夏儂正在處理她的傷口，一開始以為可能是被松鼠或水貂等小型動物咬傷的。艾瑞克拿著一盞照明燈，迅速掀開馬桶蓋，竟然看見一隻黑熊，「我打開馬桶蓋，發現一張熊臉就在馬桶蓋的高度上，牠正從洞裡看著我，我只好盡快蓋上。」

▲艾瑞克表示，當他打開馬桶蓋時，一張熊臉竟然正對著他看 。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

艾瑞克表示，他當時與夏儂「全速狂奔」跑回了帳篷，用急救箱稍微治療傷口，雖然有流血，但情況並非特別嚴重。夏儂稱，第二天上午，他們發現附近到處都是熊的腳印，火坑也被掀翻了，但是熊已經離開，「你可以看到牠穿過雪地朝外屋走來，可能是被烤香腸的味道吸引過來，再從後門底部的洞口鑽進去。」

▼艾瑞克發現雪地上殘留著黑熊腳印（右圖）

阿拉斯加漁獵局野生動物學家科賀（Carl Koch）表示，幾天之後附近又傳出黑熊在民宅附近出沒，女屋主雖然朝著熊大喊，但熊完全沒有反應，也沒有接近她，只是笨拙地做著自己的事，就像在冬眠中行走一樣，但這個冬天創下了黑熊最頻繁出沒的紀錄，可能與今年鮭魚產量減少、漿果收成不豐有關。

科賀懷疑，夏儂的傷口可能是被抓傷而不是咬傷，但無論如何，她大概是附近地區第一個在上廁所的時候，被黑熊弄傷屁股的人。夏儂說，「我之後坐馬桶之前，一定會先檢查。」

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