里警眼尖發現電動車燈光閃爍未熄火　提醒車主注意防竊

▲里港警分局鹽埔分駐所所長楊博順、警員黃晉芸警巡邏發現電動車燈光閃爍未熄火，提醒車主防竊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

廖姓男子將騎乘的Gogoro電動機車停放騎樓前，由於已值深夜，大燈及儀表板照射出來的燈光，里港警分局巡邏經過，未見車主，基於職業敏感上前關切並敲門，廖應聲出門，表示係設定關係，警方提上他最好等車燈熄滅再離開，確保安全。

里港警分局鹽埔分駐所所長楊博順、警員黃晉芸日前晚間22時許巡邏經過高朗村三民路段時，發現一處昏暗民宅騎樓前，有道燈光一閃一閃的，立即趨前查看，結果發現是一台Gogoro電動機車未熄火，大燈及儀表板照射出來的燈光，車主卻未在現場。

避免機車遭有心人士趁隙偷騎走，警方遂立即敲門，不久，即有1名男子出來應門，核對其身分資料後，確認是車主無誤，經了解車主習慣將機車設定90秒即會自動熄火，但警方告知，如未等到完全熄滅就先行離開，以免引來宵小覬覦，到時財物損失事小，沒有交通工具代步，更是造成日常生活的不便，車主對於警方積極防竊作為及暖心小提醒一再道謝。

分局長楊龍祥表示，民眾停放機車一定要拔除鑰匙、做好防盜措施及將隨身財物保管妥當，以免讓不法分子有機可趁。

▲Her今天推出「新紅薑黃先生 利休園加強版」200顆 x 1瓶＋30顆 x 1包原價3179元，特價2280元