法官柯盛益辱罵律師「頭殼壞掉」遭免職轉任司法事務官

▲職務法庭判決將柯盛益免職，轉任司法事務官。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

橋頭地院民事庭法官柯盛益，多次在開庭時辱罵律師「頭殼壞掉」、「腦袋糊塗」、「靠腰」等話語，遭監察院提出彈劾，並送懲戒法院召開「職務法庭」議處。職務法庭5日做出重懲，判決將柯盛益免職，轉任司法事務官。可上訴。

柯盛益為私立逢甲大學機械系畢業，司法官訓練所38期結業，曾任高雄市地下水工程處科員、屏東地院法官。近年來因開庭審理案件問案態度不佳，陸續遭投訴多案。他在2008年至2010年間曾遭高雄地院法官自律委員會分別以「由院長口頭勸誡」、「書面勸誡」及「警告處分」等處置，最後遭送監察院彈劾，並送當時的公務員懲戒委員會，當時公懲會決議將他休職一年，但懲戒結束後，柯盛益的態度仍未改變。

根據監察院本次彈劾文指出，柯盛益在2019年2月間審理案件時，當庭對律師稱：「我罵過很多律師，…律師你大概是唸書唸到有問題，…唉…你嘛拜託欸！（台語），法律是這樣唸嗎？」「你頭殼壞掉（台語），我真的是很佩服你們這些律師不知道當時那個書是怎麼唸的」「妳也跟他一樣腦袋糊塗啦！妳也跟他腦袋糊塗。」

另外他當月份審理其他案件時，也有審案態度欠佳，以不當言詞斥責、辱罵到庭人員之情事。監察院指出，柯盛益曾罵「你就是雞，跟他鴨兩個在那邊講，這樣的聲音當然不一樣啊！」、「欵律師你可以騙當事人，可以騙一般人，不要來騙法官啊，你來呼嚨法官幹什麼？我就不相信他今天都沒有新的資料」、「混到這種程度」、「我真是搞不清楚你們這種公司怎麼會存在，這麼白痴不會解決問題」

柯盛益遭送法官評鑑，法官評鑑委員會在2019年5月間決議將他送監察院議處，監察院去年5月間全數通過彈劾，將他送回懲戒法院「職務法庭」議處。職務法庭於5日宣判，決議對他重懲，判決將他免職，轉任司法事務官。可上訴。