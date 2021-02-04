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快訊／Y女控遭逼拍性愛片　丁允恭新婚妻PO關鍵對話打臉

▲▼丁允恭與小女友結婚了 。（圖／翻攝臉書）

▲丁允恭與小女友結婚了 。（圖／翻攝臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

前總統府發言人丁允恭去年因身陷桃色風暴請辭獲准，日前遭監察院以11比0通過彈劾丁允恭。隨後，丁允恭女友C女隨即曬出婚戒宣示兩人已結婚，力挺丁允恭到底。未料，《鏡周刊》4日以獨家報導Y女控訴丁允恭逼拍性愛影片，對此，C女晚間公布丁允恭與Y女簡訊對話紀錄，打臉對方，並將對周刊及Ｙ女進行提告。

C女指控，鏡週刊資料為採納監察院之「公開報告」，監委紀惠容僅選擇公開Y女單方面、非事實之說法，完全未求證丁允恭本人。Y女在監察院的筆錄中，公然抹黑我老公「強拍」她私密影片，讓記者可以將公開筆錄內容變成「事實」。因為監察院高尚的「獨立審查」，我們無能為力，完全無救濟之道，這難道就是國家的正義？

針對Y女指控遭逼性愛影片，C女強力反擊，即便身為丁允恭的妻子，也未曾看過相關之影片，因為丁允恭知道兩人兩情相悅拍攝之私密影片，不能公開。之所以得知有Y女「親自掌鏡」的影片，原因是在9月份報導出刊前一晚，接到多位同業朋友電話，Y女當晚在某立委餐敘上，大放厥詞稱自己要出一條大新聞，接著更直接拿出丁允恭與的性愛照。

C女指出，有同業向她轉述，該照片為「Y女雙腿私密處夾著丁允恭頭」的性愛照片，還以訕笑口吻將該照片拿給同桌記者看，此舉不但證明Y女親自掌鏡、更證明Y女將與丁允恭之性愛照提供予記者散播私密照的事實，對此，「我們將對Y女及該記者提告。」

以下為C女全文：

給監察院監委紀惠容、鏡週刊記者XXX、Y女的公開信：

引述鏡週刊記者記者引述監察院之報導內容『Y女接受調查監委約詢時，特別提及：「報導中提到自慰影片，我要更正，是性行為中他強制拍的！」她說：「進行中他手機突然拿出來，我沒法拒絕但我非常不舒服，因為很不公平，因為只有我入鏡。」』

半年來的隱忍，為的是不想造成更多傷害，包含始終躲在媒體和監察院包庇下的「Y女」Y女。但最後換來的是鏡週刊記者記者不斷偏頗、扭曲事實的報導，還有私下各種不堪行為、放話恐嚇，以及監委紀惠容的公開報告僅偏頗的採納Y女片面之詞之結果。

針對鏡週刊今天之報導，首先，鏡週刊資料為採納監察院之「公開報告」，監委紀惠容僅選擇公開Y女單方面、非事實之說法，完全未求證丁允恭本人。Y女在監察院的筆錄中，公然抹黑我老公「強拍」她私密影片，讓記者可以將公開筆錄內容變成「事實」。因為監察院高尚的「獨立審查」，我們無能為力，完全無救濟之道，這難道就是國家的正義？

針對報導內容，僅採用Y女片面之筆錄即當成事實，Y女自稱被「強迫」拍攝私密影片，完全是虛構，因為Y女根本是親自掌鏡，又何來「被強迫」？Y女更曾「親自」外洩他口中所謂的「被迫拍攝之私密影片」，所幸當年被丁允恭友人及時攔截，才沒有鬧大，但事實是，丁允恭才是被散播私密照、性犯罪下的受害者。

事實上，即使身為丁允恭的另一半，我也未曾看過相關之影片，因為丁允恭知道兩人兩情相悅拍攝之私密影片，不能公開。我之所以得知有Y女「親自掌鏡」的影片，原因是在9月份報導出刊前一晚，我接到多位同業朋友電話，記者當晚在某立委餐敘上，大放厥詞稱自己要出一條大新聞，接著更直接拿出丁允恭與Y女的性愛照，據同業轉述，該照片為「Y女雙腿私密處夾著丁允恭頭」的性愛照片，記者以訕笑口吻將該照片拿給同桌記者看，此舉不但證明Y女親自掌鏡、更證明Y女將與丁允恭之性愛照提供予記者，以及記者散播私密照的事實，對此，我們將對Y女及記者提告。

事件發生至今，我們始終選擇不正面製造衝突，但顯然相關媒體、自稱為了女權而要調查丁允恭的紀惠容、還有不斷形塑自己被害人形像的Y女，至今仍不肯善罷干休。看到自己的家人不斷被傷害，我實在無法再忍讓，決定公開事實真相。

Y女自稱被丁允恭劈腿而深受傷害，事實上，Y女當初也是劈腿男友和丁允恭在一起。甚至交往後期，也是劈腿於丁允恭和台北男性記者，期間，監察院報告所稱，丁允恭不斷騷擾Y女與其當時男友，事實是Y女不斷以各種藉口跟丁允恭索討金錢，前後近50萬元；而Y女稱因為丁允恭糾纏導致其失業，事實上Y女曾親自傳訊給丁允恭，稱「翹班翹的厲害找不到工作」，種種事實，無論是監委紀惠容或鏡週刊皆選擇忽視，僅片面露出Y女單方面說法，讓「造謠」變成「事實」的，正是監察院這個讓人毫無救濟知道的權力單位。

身為女性，這半年多來我心力交瘁，因為我曾經相信的世界已然崩塌，所謂女性主義，包含主要調查之監委紀惠容，明明閱讀過丁允恭提供之兩人完整對話紀錄，卻印要冠上「性騷擾」一詞在丁允恭身上，難道身為男性，在兩性關係中就一定是加害者？不分是非黑白的必須付出代價？這就是所謂的進步價值？明明屬於兩人感情糾紛、為何卻要由國家公權力的監察院來做評斷誰對誰錯？甚至抹黑丁允恭與當時女友兩情相悅之影片為「強拍」，監察院報告之荒謬如同分手擂台的鬧劇。

回應批踢踢眾多人身攻擊的網友，不少網友質疑我上一篇貼文提到之「開放式關係」，質疑我到底懂不懂何謂開放？引述網友言論，「男生可以亂搞、那你可以嗎？」我的回應是，我們始終平等，感情中有各種樣態，丁允恭對於自己的另一半，自己的關係是複數的同時，也不曾要求過我只能對他專一、始終尊重我，而相關當事人都沒有意見，又與外界何干？

我與丁允恭的交往關係，正如同當年他對Y女亦然，最後這句勸告雖然諷刺，但奉勸各位在談感情的你我他，最好交往或是選擇發生關係時，記得要簽同意書，避免分手後對方不認帳、全成了你逼她。

我們的感情，從開放式走向單一、再到選擇進入婚姻，不需要外界的理解，我之所以選擇他，正因為他願意尊重我、接受真正之兩性平權，而非事發至今眾多自以為正義人士的虛偽作為。對於相關當事人，包含鏡週刊、記者、Y女，我們全部都會提告，用證據和法律來還給我的家人親白，至於我們無能為力無法提告的監察院，也盼透過此公開信，凸顯體制之荒謬與邪惡。

以下附上部分對話截圖，包含監委所稱丁允恭婚後「騷擾」Y女，事實是Y女直至2018年仍持續「騷擾、索討」丁允恭之證據。

▼C女po出丁允恭與Y女的對話紀錄。（圖／翻攝自C女臉書）

▲▼C女po出丁允恭與Y女的對話紀錄。（圖／翻攝自C女臉書）

▲▼C女po出丁允恭與Y女的對話紀錄。（圖／翻攝自C女臉書）

▲▼C女po出丁允恭與Y女的對話紀錄。（圖／翻攝自C女臉書）

▲▼C女po出丁允恭與Y女的對話紀錄。（圖／翻攝自C女臉書）

▲▼C女po出丁允恭與Y女的對話紀錄。（圖／翻攝自C女臉書）

▲▼C女po出丁允恭與Y女的對話紀錄。（圖／翻攝自C女臉書）

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