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無期徒刑定讞前遭羈押日數須扣抵1年　釋字801號：違憲

▲▼司法院秘書長林輝煌，說明釋字799號解釋。（圖／記者吳銘峯攝）

▲司法院秘書長林輝煌，說明大法官解釋801號。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

刑法規定，無期徒刑定讞前之羈押日數，因算入執行期間內，故若遇到刑期抵扣時，須依法扣除1年。殺人犯許弘緯遭判無期徒刑定讞後，獲准假釋，但因這條規定，讓他必須多關1年，他不服聲請釋憲。司法院大法官審理後，做出釋字801號解釋，宣告相關規定因牴觸平等原則而違憲，即日起失效。

2001年間，當時年僅25歲的許男間，因在早餐店與鍾姓男子發生糾紛，最後返回住處取出水果刀，殺害對方，2003年間最高法院採信高院更一審見解，將他判處無期徒刑定讞，他在當年12月9日入監服刑，年紀也才27歲。

而依照刑法2005年間修訂的規定，第77條第3項規定：「無期徒刑裁判確定前逾1年部分之羈押日數算入前項已執行之期間內。」另外無期徒刑在執行25年後可以聲請假釋，但許男因本條規定，讓他原本定讞前羈押985日，還必須扣除1年（365日），才能聲請假釋，也就是還要多關1年才能假釋。他認為這侵害他的權益，打起官司敗訴確定後，聲請大法官解釋。

大法官於5日做出釋字801號解釋，認為這條規定「有關裁判確定前未逾1年之羈押日數不算入無期徒刑假釋之已執行期間內部分，與憲法第7條平等原則有違，應自本解釋公布之日起失其效力。」

大法官在解釋理由中指出，雖然有期徒刑定讞與無期徒刑定讞，對於羈押日數折抵方式的計算有所不同，乃因2者制度、規範目的均有不同，而出現合理之差別待遇。但定讞前的羈押，「對被告人身自由之限制及實際上之不利影響，則無不同，而無必須差別評價之必要。」因此大法官認為相關規定違反平等原則，宣告違憲。
 

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