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醫打臉罔腰人體試驗懷孕　超專業分析子宮移植被讚爆

▲▼林靜儀醫師、台北市醫師職業工會連署，呼籲三訴求接受滯陸台商包機返台。（圖／記者曾俊豪攝）

▲林靜儀醫師。（資料照／記者曾俊豪攝）

記者蔡文鈴／台北報導

變性網紅「罔腰」接受某醫師的「人體試驗」，18日無預警在IG公布懷孕喜訊，但國內並沒有相關人體試驗進行，衛福部也將介入詳查此事。對此，前立委、醫師林靜儀表示台灣還沒有核准這個人體實驗，若有被邀約人體試驗的話，一定要問清楚，也最好請對方出示衛福部核准資料。

林靜儀表示，根據目前期刊所找到的資料，全世界已經進行了70例子宮移植手術，其中有20例懷孕生產。而台灣在2018年時有國外學者在研討會上提出幾個個案報告來供討論，但是目前在台灣還沒有核准這個人體實驗。

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林靜儀指出，2019年婦產科重要期刊BJOG回顧了最先進行子宮移植手術的45例個案，認為雖然有一部分移植個案最終能夠達成活產的結果，可是有超過1/4移植個案因為嚴重併發症必須移除植入物，同時在子宮捐贈者也有1/10因為嚴重併發症需要再次接受手術。

林靜儀提到，最近的期刊也討論到生理疾患和跨性者牽涉人工生殖與子宮移植手術時，仍有許多倫理議題需要釐清，也認為對於年輕或未成年者接受跨性別手術前可能需要將未來生殖計畫列入諮詢討論範圍，因為許多手術與治療的不可逆，對個案來說都有仔細評估的必要。

針對人工生殖與子宮移植手術，林靜儀呼籲民眾，在台灣進行人體試驗都必須經過衛福部的審查通過，才能執行，尤其牽涉到階段特殊甚至牽涉生育相關的研究，更需要嚴格審查（不然像中國發生基因改造胎兒事件，就是非常嚴重違反研究倫理的行為）。

林靜儀也提醒，若有人說可以提供你特別的人體試驗，請一定要注意幾件事：

1. 必須出示衛福部人體實驗核准的資料
2. 通常你會拿到一疊超級厚的人體試驗計劃說明書，一堆超級囉嗦的知情同意說明。 如果你聽不懂這到底是研究，請一再叫你簽同意書的人問清楚，理論上他們會有正式的研究助理身分，研究主持人、負責人、出資機構也會非常清楚。沒有清楚是什麼研究之前不要接受研究。
3. 同意書一式兩份，你和研究單位各有一份，而且你隨時可以依照同意書上的資訊打電話去問才對。
4. 有些研究計畫需要自行負擔一部分費用，但是通常很少由被研究者花大錢被研究，這是非常少見的情況，最好問清楚。

貼文一出後受到不少網友熱議，紛紛留言大讚「最專業的分享」、「專業文，一定要推」、「受益良多！感謝林醫師專業分析」、「好認真回答的醫師」。

還有網友留言尋問「請問雙性人可能有功能正常的子宮可以懷孕嗎？」林靜儀也熱心回覆，「真性陰陽人其實很罕見，依照胚胎發育的機轉，即使同時具有46,XX和46,XY二套染色體，也不太可能出現男女各一套的生殖器，通常會變成ambiguous genitalia 生殖器分化不明確。」

▼罔腰宣布懷孕，前男友鳳梨意外成為熱門人物。（圖／翻攝自IG）

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