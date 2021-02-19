連內衣顏色也管！雲林淵明國中服儀體罰惹議　教育部要派員督導

▲雲林淵明國中學期公布新校規，個別對男、女學生列出23條服裝儀容規定。（圖／雲林私立淵明國中提供）

記者崔至雲／台北報導

台灣青年民主協會指出，近期收到多位雲林淵明國中學生及畢業校友反映，該校不只有明顯違法的髮禁，學校幾位老師仍在體罰學生，甚至連女學生內衣顏色都有建議規範。教育部對此表示，經雲林縣府檢視該校服儀委員會會議紀錄，未見內衣、襪子、指甲等討論細節，國教署已組成專案小組，明赴該校進行督導，若學校未經民主程序充分討論、審議逕自規定，學校就是違法。

台灣青年民主協會表示，有淵明國中的校友向他們反映，該校仍有體罰行為，「每次段考結束，未達到老師設定的分數要求，就會被老師叫到前面打手心，班上幾位女生被打完都一直在哭，學生們唸書的動力不是為了課業，很大一部分是為了怕被老師打。」

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教育部表示，依教育基本法及相關法規規定，學校應保障學生身體自主權及不受任何體罰之行為。國教署除持續透過各項會議宣導正向管教及零體罰政策外，並加強督管學校及地方政府確依前開法規辦理，以杜絕類此情事發生。

▲淵明國中近日被爆料，該校仍有體罰、髮禁，多條校規明顯違法。（圖／台灣青年民主協會提供）



除了體罰外，也有淵明國中學生指出，根據淵明國中最新公布的校規，個別對男、女學生列出23條服裝儀容規定，其中，不僅限制女學生內衣要淡素色，還規定運動鞋鞋底要是白色、襪子必須超過踝骨等。最具爭議的髮禁部分依然存在，雖已拿掉「理平頭」字樣，但仍要求男生頭髮兩側及後面上推，禁止打層次；女生則是瀏海不得超過眉毛、兩側頭髮須往耳後收。

教育部表示，現行公私立學校有關服儀規範，除為防止危害學生安全、健康、公共衛生或防止疾病傳染所必要者外，學校不得限制學生髮式。有關案內所提內衣、襪子、指甲等限制，依規須提交服儀委員會中審議。惟經雲林縣政府檢視該校服儀委員會會議紀錄，未見案內所提內衣、襪子、指甲等細部討論細節，倘經查確未經民主程序充分討論、審議逕自規定，學校即違反現行服儀法令。

