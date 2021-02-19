六堆300年慶典IN屏東　打造傳統與科技饗宴

▲六堆300年，屏東縣政府今（19）日於屏東演武場舉辦「#in HAKKA ‧屏東」策展 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

今年是六堆300年，屏東縣政府規劃舉辦一系列慶典活動；今（19）日於屏東演武場舉辦「#in HAKKA ‧屏東」策展，以客家常民的歴史記憶和生活經驗出發，提出貼近地方聲音的方式，並融入客家春祈至冬福的祈福和完福-土地伯公和敬天謝地概念，感謝這片土地的包容與陪伴。

▲▼攻炮城。

活動先由屏東市林仔內「河婆客家三山古廟紙炮篙」揭開序曲，遵循傳統客家文化吸引全國民眾目光。「# in HAKKA ‧屏東」於19日至3月14日在屏東演武場展出，邀請民眾一起來參與。

縣長潘孟安表示，六堆300年慶典活動，縣府團隊以展現六堆屏東特色為目標；其慶典IN屏東主視覺設計，以客家草結編織成六角形，象徵右堆、左堆、前堆、後堆、中堆與先鋒堆的六堆區域，紅、綠、藍、黃、橙為客家祭祀五福圖顏色，六角交織的草結，象徵六堆團結一心，共榮向前，永續傳承六堆300年而生生不息。

縣府客家事務處表示，為強化與年輕世代的鏈結，以「#」和「In」作為策展標題內涵。「#」為新世代的網路語言符號，其符號形式如同屏東的水文地理；「In」為英語用法，藉以代表客家映像內化為生命的印記，肯定自我為六堆客家人的殊榮。於六堆三百年新時代加入潮流和時尚的想法，找出屏東客家的獨特性及創意，結合兩者形成新世代「# in HAKKA ‧屏東」的符號語言。

▲Her今天推出「DV笛絲薇夢-雙健字號認證 雙樂纖」3盒原價3900元、特價1390元