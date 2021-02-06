▲荒廢27年台糖舊紙漿廠，蛻變成「屏東縣民公園」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府將荒廢27年的台糖舊紙漿廠遺構活化再生，融入全新的殺蛇溪水岸藍帶與綠帶，花了5年時間，開發成「屏東縣民公園」，5日正式啟用。縣長潘孟安表示，縣民公園完工不僅是新一座絕美公園的啟用，更是屏東市蛻變的起點。

▲▼縣民公園。

潘孟安縣長說，「縣民公園改建」這場長達5年多的城市再造戰役，過程相當艱辛，譬如殺蛇溪整治工程施工時，原本預期平坦的綠廊，卻意外發現挖到過去紙漿廠備料的地坑與廢水沉澱池，再經審慎的評估與討論後，決定重新賦予新生命。

而改造後的縣民公園，設計上刻意保留地基的斑駁牆面，甚或牆上模糊的標語，展現工業遺址的時間質感，並施以耐厚鋼板雕塑舊糖廠與紙漿廠的模型，讓民眾得以回溯屏東百年來的製糖風貌，而殺蛇溪更採大面積退堤設計，打造鏡面水池、鄰水步道、低水護岸等近水空間；獨特的設計，創造了銜古接今的全新地景，讓舊工業遺址以多元生態的休閒體驗樣貌再生。

園區中的「雙園遊憩」，保留泥和水分離的圓錐曲面，一個重新賦予彈跳、玩沙的趣味功能，一個則設層板，讓民眾登高遠望，與殺蛇溪退堤的青青草坡相呼應，讓人吹風放空；以斜曲鏡面屋頂設計的「秘境花園」佇立園區中心點，天花板全鏡面的反射特質，可以讓遊客瘋狂自拍。

「在水一方」，打造一條不斷抬升到水面的特殊路徑，使進入水池的人，有種漸次踩在水面高層的感受，能感受四方風景倒映在身旁水面的景致，若自池外端視，更有一種漫步水面的視覺感；「地景劇場」，直徑達37公尺，匯集了動能，可作為溜冰、滑板、跳舞、露天電影、戶外表演劇場等多功能用途，更可與旁邊的「地標塔」觀景平台，結合為多層次的大地劇場。

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