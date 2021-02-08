屏東城市棒球隊新春開訓　目標瞄準春季聯賽

▲屏東縣城市棒球隊，8日在屏東縣立棒球場舉行開訓典禮 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

醞釀4年的屏東縣城市棒球隊，8日在屏東縣立棒球場舉行開訓典禮。縣長潘孟安表示，屏東縣城市棒球隊是台灣第7支城市隊，為了讓球隊順利組隊及開訓，縣府團隊卯足全力棒球隊籌組、尋求企業贊助經費，加上立法委員周春米及各界人士努力奔走，讓屏東縣城市棒球隊能在今年能順利參加春季聯賽，打造城市榮耀。

▲▼屏東縣棒球隊開訓典禮，縣長潘孟安致詞。

潘縣長說，屏東縣是傳統體育大縣，更被譽為台灣棒球的搖籃，多年來產出許多優秀選手與人才，少棒與青少棒成為孕育屏東縣棒球發展的最大基石。未來「屏東縣城市棒球隊」將擔任起屏東縣棒球運動「承先啟後」的角色，銜續本縣學生球員發展，擴增基層棒球選手，提升棒球運動競技水準與永續發展。

▲▼潘孟安到場向選手致意。

他說，棒球訓練的過程辛苦，非一般人可以想像。除了期許屏東縣城市棒球隊能在首年就旗開得勝、取得佳績外，更希望可以藉由開訓典禮鼓勵每一位教練及選手，在訓練期間調整腳步及保持最佳狀態，準備面對未來的每一場挑戰。

縣府表示，屏東縣城市棒球隊2月向棒協完成註冊，3位教練、26位球員也已完成報到開始進行訓練，準備備戰今年3月底的春季聯賽。由余進德總教練、黃龍義打擊教練、蕭任汶投手教練領軍，帶領所有潛力新秀全力打拚。球隊利用2月期間盡速培養團隊默契，並在月底正式成軍，加上國際知名設計師江孟芝設計的球衣，絕對讓大家驚艷。

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