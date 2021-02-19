大學生移民署實習任親善大使　「英語實戰」五花八門被中文致謝

▲高雄文藻大學被分到派到移民署南區事務大隊高雄市第一服務站實習，收穫良多。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

為吸引優秀的移民服務人才，移民署與各策略聯盟大專院校合作，提供各學校學生實習的機會；就讀文藻外語大學實習生黃子玲、黃琦芳同學派至移民署南區事務大隊高雄市第一服務站實習，期間認真及親切的服務態度，屢受外國朋友的讚美，日前一對外國老夫婦還特別用中文說「謝謝妳，我的新朋友」，向她們表達感謝。

▲▼文藻大學實習生參與移民署服務站新住民便民行動服務。

黃子玲與黃琦芳兩人剛報到時，服務站即安排為期一週的移民服務專業訓練，向兩位同學解說各項法規和為民服務要領。

黃琦芳還記得第一次協助民眾辦理自動通關註冊服務時，心情非常的緊張，有點手忙腳亂，幸好服務站的學姊們耐心地在旁邊叮嚀每一個步驟，才讓她定下心，順利完成首次的任務。她回憶說，當櫃檯前的值勤螢幕首次顯示出自己的名字時，彷彿覺得自己就是一位移民官，心裡好興奮!

黃子玲則說，擔任服務檯的志工服務最具挑戰性，會遇到不同國籍的人及五花八門的問題。實習期間，曾發現一對外國老夫婦焦慮的在志工服務檯前多次來回走動，她就主動上前用英文詢問是否需要協助，經過溝通後，發現原來老夫婦擔心換發新式統一證號後，健保卡會失效。她馬上向他們解說原卡仍可以繼續使用及說明更換新式統號的健保卡機制。老夫婦非常感謝她親切貼心的服務，離去前，特別用生澀的中文說「謝謝妳，我的新朋友」表達謝意，讓她覺得好有成就感!

高雄市第一服務站主任徐志權表示，實習生透過實際參與移民服務，可汲取更多元的國際觀與知識。同時，學生們可藉此瞭解政府各項移民政策及新住民照顧服務措施，以營造友善移民環境，移民署也可藉此提升為民服務品質，達到雙贏的效果。

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