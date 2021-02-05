前鎮戶政所攜手移民署　為新住民服務創造雙贏

▲高雄市前鎮戶政事務所邀請內政部移民署南區事務大隊高雄市第一服務站一起為新住民業務創造雙贏 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／高雄報導

根據內政部移民署統計，高雄市新住民人口數高達6萬多人，由於前鎮區轄內新住民人口比例佔高雄市多數，高雄市前鎮戶政事務所為服務更多的新住民朋友，於3日邀請內政部移民署南區事務大隊高雄市第一服務站一起為新住民業務創造雙贏，雙方透過業務座談的方式，進行探討交流，分享彼此的實務經驗，也為日後服務的推展，建立良好共同的溝通管道。

高雄市前鎮戶政事務所林江鴻主任表示，新住民來台後因語言、文化之不同，對於生活適應等問題，更需各機關的積極協助。

移民署業務包括新住民定居、民眾的出入境通報等，都與戶政業務息息相關，戶所端與移民署的業務交流，不僅強化機關間的聯繫機制，也為提升為民服務品質增進共識，讓為民服務管道更加多元，造福更多新住民。

移民署指出，新式外來人口統一證號專案於2021年1月2日起實施，將先前舊式的統一證號（2碼英文+8碼數字）比照國人身分證字號格式修正為（1碼英文+9碼數字），因影響層面廣闊，也請戶政所協助宣導。

林主任提醒，新住民朋友於戶政事務所申辦初設戶籍登記後，原登載統一證號之健保卡，需更換為登載國民身分證統一編號之健保卡，可多加利用戶政系統提供的「跨機關通報健保署」換領健保卡作業辦理，以減少往返奔波的時間。

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