YouTuber百萬網紅莫彩曦來台定居！　申請「就業金卡」移民署准了

記者邱中岳／台北報導

擁有120萬人訂閱的網紅莫彩曦(Hailey)，2016年曾經來台一段時間，事後返回美國，在2020年間又與丈夫Adam回到台灣，最後透過移民署申請就業金卡，也在近期內申請獲准，最後實現在台灣久住的願望。



▲YouTuber百萬網紅莫彩曦與丈夫來台定居，申請就業金卡獲准。（圖／記者邱中岳翻攝）

移民署推動就業金卡，招攬外國專業人士留在台灣，擁有120萬訂閱的知名YouTuber莫彩曦，也在2020年來台時積極申請，在近期內也獲得政府批准，實現了在台灣工作的機會。

移民署表示，莫彩曦雖然是美國人，但致力於推廣台灣文化，除了在新冠肺炎疫情嚴峻時，找來各國人士拍片感謝台灣，另外也在美國電視台宣傳台灣之美。

移民署北市服務站主任蘇慧雯表示，近年來政府推動外國人就業金卡，延攬全球菁英人才，莫彩曦算是以新型態自媒體傳播者的文化藝術類申請就業金卡獲准，期盼能協助宣傳我國正面形象。

蘇慧雯說，「就業金卡」為根據國家發展委員會2018年2月8日所頒布施行之「外國專業人才延攬及僱用法」所推動之重點政策之一，針對計畫或已經在我國從事專業工作的外國特定專業人才，核發工作許可。

蘇表示，提供外國人才自由尋職、就職及轉換工作的便利性措施，特別是針對向莫彩曦這類自由文化藝術工作者，其並無特定雇主，而申請就業金卡只需本身具有符合規定的專業資格，即可自行透過線上申請。

►案發現場／東海女大生生死成謎！食人魔再肢解女保險員：口感如培根

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版