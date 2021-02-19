教育部花1.4億元補助娃娃車　109年汰換272輛、新購137輛

▲教育部補助屆10年的娃娃車汰舊換新。（圖／教育部提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

許多幼兒園的娃娃車過於老舊，增加幼童上下學風險。教育部於108學年度啟動車價補助政策，109年度共汰換272輛、新購137輛，經費達新台幣1億4200萬元。

為持續強化幼童安全，教育部從108學年度補助汰換將屆10年的娃娃車， 109年度共受理19個縣市提出汰換272輛及新購137輛，計409輛補助申請，總補助經費約1億4,200萬元。

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國教署表示，幼兒園接送幼兒，應使用經過直轄市、縣(市)政府核准的幼童專用車輛，且車齡不得超過出廠10年。為加速汰換屆齡車輛及鼓勵幼兒園購置合格車輛接送幼兒上放學，109年已訂定補助要點，不論是汰換出廠年限將屆10年或是新購的幼童專用車，每輛補助購車費用4成(約36萬)。

國教署說明，110年補助計畫已於1月中下旬函發各縣市據以辦理，凡有符合補助條件，各幼兒園可洽各縣市政府於期限內提出申請。

國教署強調，專用車載運對象為自我保護能力較不足的幼兒，每一家公私立幼兒園都應確保車況良好並符合法規規定。藉由補助措施，得以主動檢視車齡及安全性，加速汰換屆齡車輛或新購合格車輛，同時持續促請各地方政府督導幼兒園使用合格車輛載運幼兒，也不定期前往幼兒園檢查車輛使用情形，及會同公路監理機關與警察機關實施路邊臨檢，積極維護幼兒乘車與接送安全。