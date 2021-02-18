每日凈化汙水5千噸！「關山人工濕地」榮獲執行成效優等獎

▲台東縣環保局在「2021濕地日-悠遊濕地新藍海」活動中接受中央公開表揚。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

位於台東縣關山鎮親水公園西北側，面積約6.4公頃的關山人工濕地，為台東縣內第一座以自然淨化方式進行實作的人工濕地，園區擁有良好的生物多樣性，內政部為響應國際濕地日，辦理「濕地保育補助執行成效評鑑」，台東縣政府以關山人工濕地的經營管理獲選優等獎。

▲面積約6.4公頃的關山人工濕地，為台東縣內第一座以自然淨化方式進行實作的人工濕地。

台東縣府表示，將結合關山鎮環鎮自行車道與鄰近親水公園，打造成為社區民眾休憩及環境教育的場所，亦促進在地餐飲住宿等觀光效益，與濕地周邊社區共生共榮。

▲關山人工濕地是一個兼具環保、教育價值及遊憩功能的人工濕地。

關山人工濕地是經由自然淨化方式淨化關山地區生活汙水、農田迴歸水及畜牧業排放水，每天可處理汙水量達5000 噸之多，除具水質淨化功能，也是生物棲息及繁衍的樂園，園區內設有解說廣場、生態步道、賞鳥牆、解說牌等相關設施，提供民眾閒暇時間休憩遊玩的場所，是一個兼具環保、教育價值及遊憩功能的人工濕地。

台東縣環境保護局在台南市台江國家公園辦理的「2021濕地日-悠遊濕地新藍海」活動中接受中央公開表揚。環保局表示，今年將提出關山人工重要濕地（地方級）保育利用計畫，期望能成為台東縣第一座地方級重要濕地，吸引民眾及遊客參訪停留，一起守護關山人工濕地。

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