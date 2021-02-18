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「拒絕財團入主！」康寧師生4度赴教育部陳抗　盼組純公益董事會

▲▼ 「拒絕財團入主！」康寧師生4度赴教育部陳抗　盼組純公益董事會。（圖／記者黃軍瑋攝攝）

▲康寧師生赴教育部陳抗。（圖／記者黃軍瑋攝攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

康寧大學師生與高教工會今（18日）第4度前往教育部陳抗，康寧大學師生期望重組「社會公正人士個人及教職員生代表」的「純公益董事會」，而非財團董事會，希望教育部勿違康寧意願，讓重組的董事會落實公益與民主。

教育部去年因康寧大學董事會未在期限內完成捐資，向法院聲請解除康寧大學全體董事職務，法院於11月裁定。為籌組公益董事，教育部日前組成推選小組，今日下午將召開會議，討論具體的董事推選辦法。

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▲▼ 「拒絕財團入主！」康寧師生4度赴教育部陳抗　盼組純公益董事會。（圖／記者黃軍瑋攝攝）

高教工會組織部主任林柏儀表示，教育部召集委員要推選康寧大學的公益董事，但有別過去挑選個人董事方式，傳出要採取「董事群組」方式，將容許財團董事會透過捐資入主，形同以金錢來買賣董事席次。

康寧師生說明，既然是「公益」董事會的推選，容許「財團入主」本來就不該是選項，何況，康寧學校目前財務狀況北部校區連年盈餘，只要避免南部校區未來拆屋還地的費用，待學生畢業後將南部校區捐贈予政府，不但可再做如公有社會住宅、公立職訓、長照、學校等公益使用，也可避免康寧財務缺口或財團入主的必要，並有餘裕妥善照顧既有包含南北兩校區之全體師生。

▲▼ 「拒絕財團入主！」康寧師生4度赴教育部陳抗　盼組純公益董事會。（圖／記者黃軍瑋攝攝）

教育部下午針對康寧舉行公益董事推選小組的第2次會議，康寧師生則在教育部前高呼「拒絕財團入主」、「捍衛校園民主」、「教職員要過半」等，並坐在教育部門口等待會議結果。

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