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社會 社會焦點 保障人權

女雞頭靚照曝！電眼嫩膚瓜子臉　赴美賣淫「長相定價」1hr最高2萬

記者張君豪、陳韻如／台北報導

台美刑警跨國合作破獲台灣赴美賣淫集團，逮捕31歲林姓女雞頭，還發現有50位賣淫小模名單。事發後，林女遭到起底，而美艷照也因此曝光，據悉，她從台中酒店起家，坐檯走紅後搖身變成跨國女淫媒，利用VWP（台灣免簽證計畫）仲介小模前往美國賣淫，且價碼依照外型分成400、500美元，也就是性交易每小時進帳約台幣1萬1200元至1萬4000元，而林女集團最後再從中抽取4成作為媒介費用。

▲▼女雞頭照片曝。（圖／翻攝臉書）

▲林女美艷照曝光。（圖／翻攝臉書）

警方查出，林女透過臉書刊登伴遊暗示賣淫陪睡徵人啟事，並標榜根據應徵小模自身的條件每個月可獲得10多萬到80萬元不等的薪資，而業者則與賣淫小姐6-4或者5-5拆帳。

▲遭警方逮捕的掛國賣淫林姓女主嫌遭檢察官裁定15萬元交保候傳，神情疲憊的她拉下口罩遭民眾目擊。（圖／ETtoday資料照）

▲林女遭檢察官裁定15萬元交保候傳，神情疲憊的她拉下口罩遭民眾目擊。（圖／ETtoday資料照）

此外，林女在萬華成都路面試上門應徵的女子，若覺得對方條件合格，便會帶到南京東路某公司辦公司面試拍攝小禮服、性感內衣照片製作花名冊，而這些女子皆是身材、面容姣好，且擁有小模身段的正妹，職業包括上班族、職播主等。

如今，這些正妹的交易價碼也隨之曝光。據了解，林女旗下正妹以個人外型分為400、500美元2個等級，若是外型非常亮眼，最高還可達700美元，也就是性交易每小時約台幣1萬1200元至1萬9600元不等，而單純陪飯局100美元、24小時伴遊則是1500元（約4萬2000台幣）至2000美元（約5萬6000台幣），結束交易後，集團在從中抽取4成佣金當作媒介費用。

不過，因林女仲介太多小模前往美國引發懷疑，再加上小模赴美時不是聲稱「觀光」就是「商務考察」，但遭到美國移民官攔查時，卻連基本英文會話都不會，全案才因此曝光。

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