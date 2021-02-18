5孫阿公外遇10y！飢渴喊：我要我要～　正宮見「跟老阿婆做愛」崩潰

▲一名已有5名孫子女的阿公發生婚外情，正宮抓包後憤怒提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如／台中報導

一名已有5名孫子女的阿公阿義（化名）與女子小青（化名）發生婚外情，2人交往近10年，經常一同出遊，拍攝多張搭肩、摟腰的親密照片，更互傳，「老阿婆跟老阿公做愛」、「沒有你的日子我會很慘」等訊息。正宮發現後，身心受大嚴重打擊，憤而對小青提告。台中地院審理後，判小青須賠償正宮8萬元。

正宮主張，她與阿義有3名子女、5名孫子女，但她卻在2020年7月間看到阿義手機內的照片與訊息，發現小青11年前與阿義相識，且明知道阿義是有家庭的人，卻仍與阿義交往，竊入她的婚姻。

正宮提到，小青與阿義交往期間，屢屢以電話、Facebook、Line聯絡互傳愛意，不僅以「老公」、「吾愛」等親暱話語稱呼彼此，還互傳，「你很行」、「你在越南一年700次」、「老阿婆跟老阿公做愛」、「我要我要我真想要」、「一直夢到你」、「沒有你的日子我會很慘」、「珍惜現在，珍惜我們」等曖昧內容，甚至還有2人多次出遊拍攝勾肩、搭背、摟腰、擁抱等親密照片。

正宮指控，2人互相表達愛意後還彼此約定刪除訊息，設定訊息保密模式來避免她發現，顯見2人以違背正常男女基於朋友社交往來互動，根本無視她與阿義仍具法律上的夫妻關係，讓她痛苦不堪，憤而對小青提告求償。

不過，小青矢口否認姦情，辯稱，她與阿義只是純粹聊天而已，與阿義只是好朋友，且阿義因有癌症，希望有人可以陪他出門、講話，雖然2人對話有點過火，但並沒有真的發生性行為，只有搭肩，「若有傷害到正宮我願意道歉」。

法官審理後認為，小青明知道阿義是有配偶的人，卻仍長達10年與阿義有超乎正常異性友人間的往來互動，已足以破壞夫妻婚姻關係中，配偶應負之誠實義務，明顯侵害了正宮的配偶權，最終判小青須賠償正宮8萬元。

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