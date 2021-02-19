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酒店名花變跨國雞頭！31歲淫媒史起底　小模2原因被起疑拒入境

▲遭警方逮捕的掛國賣淫林姓女主嫌遭檢察官裁定15萬元交保候傳，神情疲憊的她拉下口罩遭民眾目擊。（圖／ETtoday資料照）

▲遭警方逮捕的跨國賣淫林姓女主嫌遭檢察官裁定15萬元交保候傳，神情疲憊的她拉下口罩遭民眾目擊。（圖／民眾提供）

記者張君豪、葉國吏／台北、綜合報導　

台美刑警跨國合作破獲台灣赴美賣淫集團，逮捕31歲林姓女雞頭，還發現有50位賣淫小模名單。根據了解，31歲林姓女雞頭是從台中酒店起家，坐檯走紅後搖身變成跨國女淫媒，不過她利用VWP（台灣免簽證計畫）仲介太多小模前往美國，而且一待就是3個月，引發美國邊境警察關注，才破獲這起跨國賣淫案。

該集團透過臉書刊登徵聘「美國華人區伴遊」，聲稱上班期間要穿著性感內衣且「見紅就休」，且保證月收入可達80萬元新台幣。該集團利用美國特准台灣赴美90天觀光、商務行為免簽漏洞，沒想到由於林女仲介太多小模前往引發懷疑。

▲該赴美賣淫集團在臉書刊登的廣告啟示。（圖／記者張君豪翻攝）

根據《自由時報》報導，林女曾是中部地區知名酒店名花，後來轉任酒店帶檯幹部，可能因此接觸到仲介賣淫。她與跨國集團合作後，仲介多位小媒前往美國，美國邊境警察也因此發現。

由於這些小模都是自己前往美國，在無入學許可、無台灣薪資證明的情況下，竟然可以在美國待3個月，認為行徑相當怪異，甚至還有14人因此被拒絕入境。

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