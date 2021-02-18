　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

疑涉「直播主遭擄案」！台南男與角頭反目　被追砍慘死街頭

▲台南市1名直播主，驚傳1月21日晚上出門在安平區健康三街全家超商購物時，被數名不詳人士擄走凌虐，直到付出60萬元贖款才獲釋。（圖／翻攝臉書）

▲台南安平16日晚間發生街頭砍人命案，死者疑似涉及1月21日「直播主擄人案」，全案警方正積極調查中。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／台南報導

台南安平16日晚間發生一起殺人命案！31歲王姓男子遭仇家持刀猛追砍殺、當街追撞，最終因傷重送醫不治。據悉，王男與其中一名兇嫌原本為同一團體，且2人疑似涉及1月21日的「直播主擄人案」，但王男卻因此與對方角頭產生嫌隙，才演變出這起街頭砍人案。對此，警方則表示，目前全案正持續偵辦中，內容不便說明。

回顧案情，台南一名綽號「阿凱」的唐姓直播主疑因睡朋友「阿龍」（化名）的女友小晴（化名），1月21日遭擄走2天凌虐，直到交付60萬贖金才被釋放，而重獲自由的阿凱隨後直奔警局報案。孰料，大陸籍的阿龍當時因害怕涉案會遭遣返，竟與阿凱談和，並回頭反咬角頭。

▲血掌印。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲死者當時遭到兇嫌追砍，贓車上還留有清楚血掌印。（圖／記者黃子倩翻攝）

案發後，警方立刻展開調查，並持搜索票到角頭家搜索，當場起獲了1把長槍、3把短槍，以及71顆子彈。角頭事後懷疑有人在背後弄他，加上自己與王男有不同見解，角頭因此認定通風報信的就是王男，才因此埋下殺機。

不過，對此警方則回應，目前全案都還在偵辦當中，內容不便說明，是否與擄人案牽連，也仍在調查釐清中。

【更多新聞】

舞小姐情人節打起來！扯髮、雙腳交纏「底褲迎人」　2男人拉不住

5孫阿公外遇10y！飢渴喊：我要我要～　正宮見「跟老阿婆做愛」崩潰

影片曝！國道追撞勞斯萊斯　駕駛才喊「閃遠點，X」…下秒追尾GG了

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
機車霸停騎樓20天　店家要求別鎖龍頭！車主紙條嗆聲千人怒了
被按摩師命令翹屁股遭瘋狂電動摩蹭！她摸一片濕崩潰
老婆生完15分鐘找不到家屬氣炸狂罵　吳大維：我去買咖啡
老公自拍正宮看照片「鏡子反射露馬腳」　秒抓包房內有小三

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中天然氣管線洩漏閃燃！4工人燙傷　急送醫搶救中

OL告知懷孕隔月遭解雇　萬國人力挨罰30萬不服提告結果曝

醉男拉扯友人+大鬧加油站　開賓士沿路撞牆！遭警壓制管束

台南大叔關不怕！躲操場旁「狂偷成大生錢」…第3次下手翻包包慘了

基隆男闖病房舔腳趾！她下秒「遭強拉腳踝」猛蹭褲檔　崩潰流淚

國二女險遭同學毆打　校長被控密室審問「盤點知情者」下封口令

疑涉「直播主遭擄案」！台南男與角頭反目　被追砍慘死街頭

「小雞上工」第一天慘遇狼！4.7星民宿淫老闆　逼15歲女做半套

遠航客機450萬賣了！底價沒人要兩度減價　零件公司買下

正妹喝茫遭酒吧老闆外帶 　「下面空空」怒告...她護兒：可以賠錢

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

旗安84的日常生活「比諧星還好笑」　拌飯倒滿料..華莎吐真心：好討厭

失控婦鬧知名咖啡店飲料淋櫃檯　紙巾丟滿地翹腳嗆店員出來面對

陳意涵吐結婚「因為懷孕」全場爆笑XD　老公許富翔忙到沒空聯絡..她：啾哇！

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

台南男「被追殺」攔大學生機車逃　遭來回輾斃...離警局僅1分鐘車程

快訊／台中天然氣管線洩漏閃燃！4工人燙傷　急送醫搶救中

OL告知懷孕隔月遭解雇　萬國人力挨罰30萬不服提告結果曝

醉男拉扯友人+大鬧加油站　開賓士沿路撞牆！遭警壓制管束

台南大叔關不怕！躲操場旁「狂偷成大生錢」…第3次下手翻包包慘了

基隆男闖病房舔腳趾！她下秒「遭強拉腳踝」猛蹭褲檔　崩潰流淚

國二女險遭同學毆打　校長被控密室審問「盤點知情者」下封口令

疑涉「直播主遭擄案」！台南男與角頭反目　被追砍慘死街頭

「小雞上工」第一天慘遇狼！4.7星民宿淫老闆　逼15歲女做半套

遠航客機450萬賣了！底價沒人要兩度減價　零件公司買下

正妹喝茫遭酒吧老闆外帶 　「下面空空」怒告...她護兒：可以賠錢

快訊／台中天然氣管線洩漏閃燃！4工人燙傷　急送醫搶救中

防疫優先！彰化322所校園　千人大消毒暫不開放

各國搶疫苗拚10月全球解封！陳時中：樂觀估計要到明年初

8歲女童遭「鞦韆繩」繞頸…活活勒斃！　獨自倒臥阿嬤家後院

廚房做菜被「死亡凝視」！他抬頭驚見「3公尺毒巨蛇」呆萌趴窗邊

開放萊豬陪崩盤　蘇貞昌：台灣豬銷量比去年大增6000噸

初二廁所冒出「陌生鬆獅」！光溜溜躲馬桶旁　屋主嚇一跳急報警

部桃復工「隔離病房暫不開」　陳時中：不會一開始就火力全開

要出國採檢才確診！案939等案遭疑本土感染　指揮中心回應了

搭車就到！北市「免費綠寶石秘境」有環湖步道、觀景平台

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

社會熱門新聞

直播主秀500萬現鈔+勞力士　5男持刀搶工作室

奧迪Q3連環追撞5車　保時捷中招「屁股爛掉」

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

蘆洲女深夜墜樓慘死　手機內留遺書

花800萬買下8輛報廢國光號　亞洲車神圓夢

國道追撞勞斯萊斯　駕駛喊「閃遠點」…下秒追尾GG

豪門女拋家爽玩澳洲14天　狂刷老公卡成離婚導火線

獨／炫胯下有龍！刺青女師曝2秘笈

單親爸變性　竟當眾脫褲逼兒子聞

舞小姐情人節打起來！扯髮、雙腳交纏「底褲迎人」

被按摩師命令翹屁股　她摸到一片濕

台南兇殺內幕曝　他遭仇家一刀捅心成致命傷

台灣賭神最後除夕夜　圍爐完回房猝逝

流當車老闆6刀慘死殺機曝！朋友變敵人才可怕

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

慶生「5任砲友全到齊」尷尬爆！她崩潰轉頭逃

直播主秀500萬現鈔+勞力士　5男持刀搶工作室

撞爛勞斯萊斯…副駕女友爆是「世新小昆凌」！

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

湯蓋鍋蓋「煮滾可放隔夜」？營養師破解　讓婆媽嚇歪了

刮刮樂中600　店員卻秒丟回收箱

王大陸「背後環抱」貼臉李沁被罵翻！

酒國小昆凌為愛砸千萬　一年後淚控遭騙

看監視器「女鬼」貼門上！媽崩潰求救

歐陽娜娜合照口罩男！驚認是男神

曾國猷離婚！前妻：當初會嫁全因公公是曾志偉

成語蕎吃壽司誤踩禁忌日師傅開罵！

奧迪Q3連環追撞5車　保時捷中招「屁股爛掉」

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

蘆洲女深夜墜樓慘死　手機內留遺書

更多

最夯影音

更多
男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦
國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面