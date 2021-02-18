疑涉「直播主遭擄案」！台南男與角頭反目　被追砍慘死街頭

▲台南安平16日晚間發生街頭砍人命案，死者疑似涉及1月21日「直播主擄人案」，全案警方正積極調查中。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／台南報導

台南安平16日晚間發生一起殺人命案！31歲王姓男子遭仇家持刀猛追砍殺、當街追撞，最終因傷重送醫不治。據悉，王男與其中一名兇嫌原本為同一團體，且2人疑似涉及1月21日的「直播主擄人案」，但王男卻因此與對方角頭產生嫌隙，才演變出這起街頭砍人案。對此，警方則表示，目前全案正持續偵辦中，內容不便說明。

回顧案情，台南一名綽號「阿凱」的唐姓直播主疑因睡朋友「阿龍」（化名）的女友小晴（化名），1月21日遭擄走2天凌虐，直到交付60萬贖金才被釋放，而重獲自由的阿凱隨後直奔警局報案。孰料，大陸籍的阿龍當時因害怕涉案會遭遣返，竟與阿凱談和，並回頭反咬角頭。

▲死者當時遭到兇嫌追砍，贓車上還留有清楚血掌印。（圖／記者黃子倩翻攝）

案發後，警方立刻展開調查，並持搜索票到角頭家搜索，當場起獲了1把長槍、3把短槍，以及71顆子彈。角頭事後懷疑有人在背後弄他，加上自己與王男有不同見解，角頭因此認定通風報信的就是王男，才因此埋下殺機。

不過，對此警方則回應，目前全案都還在偵辦當中，內容不便說明，是否與擄人案牽連，也仍在調查釐清中。

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