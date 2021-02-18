初九拜天公「做錯衰整年」！十大禁忌曝光　罵髒話恐惹怒神明

▲大年初九天公生，許多人會到廟裡參拜玉皇大帝。（示意圖／ETtoday資料照）



生活中心／綜合報導

大年初九是玉皇大帝的誕辰，一般又被稱作「天公生」，許多信眾會辦理祭祀儀式。對此，清水孟國際的小孟老師提醒，初九拜天公時，一共有十點禁忌，信眾要小心別冒犯，否則觸怒神明，可能會倒楣整年。

小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」上分享，雖然是初九才要拜天公，但初八晚上就可以開始準備。

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小孟老師提到，第一點禁忌是「不可曝曬女性內褲」，由於天公是男性的，曬女性內褲有對神明不敬的意思，因此當天不要曝曬女性內褲。

至於第二點禁忌，小孟老師則說，不可以隨意傾倒便桶，以免褻瀆天公。

▼天公生當天有10點禁忌，犯了可能觸怒神明，倒楣一整年。（示意圖／ETtoday資料照）



第三點禁忌為何？小孟老師說明，由於初九當天，玉皇大帝會下凡，因此民眾切記不要口出穢言、亂罵髒話，否則可能會整年都很窮困。

第四點禁忌則是，天公生當天發誓最為靈驗，因此切記不可以發毒誓，尤其是男女之間的誓言。

至於第五點禁忌，由於天公生是喜慶，談話時不可以說到「死」字。

由於玉皇大帝掌天，當天是天公生，第六點禁忌是「不能指天」，否則對玉皇大帝沒有禮貌。

▼初九拜天公當天，共有10點禁忌。（示意圖／ETtdoay資料照）



天公生當天，有許多人會祭拜神明，拜拜時要求其他人「快一點」是第七點禁忌，可能讓神明覺得「沒有誠意」，因此不能催促其他信眾。

第八點禁忌則是，孩童遊玩時，不能拿著玩具槍等物品對空發射，也不可朝天空噴水，否則可能會嚇到下凡的神靈。

第九點禁忌為，初八晚間10點以後，除了放鞭炮以外，不可發出噪音，若車輛行駛時會發出較大的噪音，建議晚上10點以後不要啟動。

最後一點則是，拜天公有看時機，初八晚間11點以後，到初九凌晨0點時，是最佳時機，尤其是初九凌晨0點更好。

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