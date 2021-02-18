　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

初九拜天公「做錯衰整年」！十大禁忌曝光　罵髒話恐惹怒神明

▲▼春節,新春參拜,走春,廟宇,天公生,玉皇大帝,拜拜,參香,宗教,道教,信眾,民俗。（圖／記者饒瑞園攝）

▲大年初九天公生，許多人會到廟裡參拜玉皇大帝。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

大年初九是玉皇大帝的誕辰，一般又被稱作「天公生」，許多信眾會辦理祭祀儀式。對此，清水孟國際的小孟老師提醒，初九拜天公時，一共有十點禁忌，信眾要小心別冒犯，否則觸怒神明，可能會倒楣整年。

小孟老師在臉書粉專「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」上分享，雖然是初九才要拜天公，但初八晚上就可以開始準備。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小孟老師提到，第一點禁忌是「不可曝曬女性內褲」，由於天公是男性的，曬女性內褲有對神明不敬的意思，因此當天不要曝曬女性內褲。

至於第二點禁忌，小孟老師則說，不可以隨意傾倒便桶，以免褻瀆天公。

▼天公生當天有10點禁忌，犯了可能觸怒神明，倒楣一整年。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼春節,新春參拜,走春,廟宇,天公生,玉皇大帝,拜拜,參香,宗教,道教,信眾,民俗。（圖／記者饒瑞園攝）

第三點禁忌為何？小孟老師說明，由於初九當天，玉皇大帝會下凡，因此民眾切記不要口出穢言、亂罵髒話，否則可能會整年都很窮困。

第四點禁忌則是，天公生當天發誓最為靈驗，因此切記不可以發毒誓，尤其是男女之間的誓言。

至於第五點禁忌，由於天公生是喜慶，談話時不可以說到「死」字。

由於玉皇大帝掌天，當天是天公生，第六點禁忌是「不能指天」，否則對玉皇大帝沒有禮貌。

▼初九拜天公當天，共有10點禁忌。（示意圖／ETtdoay資料照）

▲▼春節,新春參拜,走春,廟宇,天公生,玉皇大帝,拜拜,參香,宗教,道教,信眾,民俗。（圖／記者饒瑞園攝）

天公生當天，有許多人會祭拜神明，拜拜時要求其他人「快一點」是第七點禁忌，可能讓神明覺得「沒有誠意」，因此不能催促其他信眾。

第八點禁忌則是，孩童遊玩時，不能拿著玩具槍等物品對空發射，也不可朝天空噴水，否則可能會嚇到下凡的神靈。

第九點禁忌為，初八晚間10點以後，除了放鞭炮以外，不可發出噪音，若車輛行駛時會發出較大的噪音，建議晚上10點以後不要啟動。

最後一點則是，拜天公有看時機，初八晚間11點以後，到初九凌晨0點時，是最佳時機，尤其是初九凌晨0點更好。

►開工聚餐多！紅薑黃＋兒茶素下殺2280元

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
健身房員工婚外情！　館長「過年震怒」開除：管好老二很難？
羅志祥復出前「胖12KG」　故意亂吃亂喝…體重驚呆網
快訊／大樂透摃龜！百萬大紅包送出15組　威力彩26摃上看6.
生日送女友「八萬包包」！　她開箱瞬間崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

健身房員工婚外情！　館長「大過年震怒」開除：管好老二很難嗎？

爭鮮必點品項！鮭魚壽司跌落王座　網友激推：吃完再外帶三盤

車禍掰咖坐博愛座被嗆要禮讓！他「1舉動」秒讓大媽閉嘴：全車看著她

初九拜天公「做錯衰整年」！十大禁忌曝光　罵髒話恐惹怒神明

獅子桃花堆打滾！12星座「年後運勢」公開　雙子小心踩老闆地雷

新北九份地震數值模擬分析　學者洪勝雄建議：全面檢視山坡地

「不愛了但還是對你好奇」　不想復合卻還會默默關注前任動態的星座Top5

國二女遭霸凌校長關門審問　校方不認封口令...高市教育局：懲處

宵夜攤「菊花肉」好謎　吃貨認證必吃！加碼激推老鼠肉：嫩又Q彈

滾床單永遠濕不了！她崩潰求醫…聽原因才知「是老闆害的」

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

陳意涵吐結婚「因為懷孕」全場爆笑XD　老公許富翔忙到沒空聯絡..她：啾哇！

旗安84的日常生活「比諧星還好笑」　拌飯倒滿料..華莎吐真心：好討厭

林依晨罕見開金嗓！飆唱《心理遊戲》　放飛自我超嗨…笑喊老公「張學友」

失控婦鬧知名咖啡店飲料淋櫃檯　紙巾丟滿地翹腳嗆店員出來面對

台南男「被追殺」攔大學生機車逃　遭來回輾斃...離警局僅1分鐘車程

健身房員工婚外情！　館長「大過年震怒」開除：管好老二很難嗎？

爭鮮必點品項！鮭魚壽司跌落王座　網友激推：吃完再外帶三盤

車禍掰咖坐博愛座被嗆要禮讓！他「1舉動」秒讓大媽閉嘴：全車看著她

初九拜天公「做錯衰整年」！十大禁忌曝光　罵髒話恐惹怒神明

獅子桃花堆打滾！12星座「年後運勢」公開　雙子小心踩老闆地雷

新北九份地震數值模擬分析　學者洪勝雄建議：全面檢視山坡地

「不愛了但還是對你好奇」　不想復合卻還會默默關注前任動態的星座Top5

國二女遭霸凌校長關門審問　校方不認封口令...高市教育局：懲處

宵夜攤「菊花肉」好謎　吃貨認證必吃！加碼激推老鼠肉：嫩又Q彈

滾床單永遠濕不了！她崩潰求醫…聽原因才知「是老闆害的」

曾莞婷泡湯全脫光！　解放美背+ㄦ字腰…水下洩「臀線」網噴鼻血

仲介逾50小模赴美賣淫險引發台美危機　林姓女雞頭正面照曝光

「玄彬並不會私訊你」公司遭檢舉緊急聲明！宋仲基出道13年開IG

醫證實「月經最怕2情況」！11字照做血流超順　睡不好卵巢會關機

健身房員工婚外情！　館長「大過年震怒」開除：管好老二很難嗎？

台南市自駕公車沙崙線　民眾試乘踴躍即將額滿

爭鮮必點品項！鮭魚壽司跌落王座　網友激推：吃完再外帶三盤

歐陽娜娜剪「韓系空氣瀏海」！　PO照曬新髮型…俏皮眨眼超少女

圖／呂謦煒質疑：高雄文化局2月刊物封面用簡體字

快訊／大樂透摃龜！百萬大紅包送出15組　威力彩26摃上看6.5億

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

刮刮樂中600　店員卻秒丟回收箱

認識6天閃嫁丹麥男被酸！台灣太太曝奮鬥史

學測蜜袋鼯亂入考場懲處出爐！大考中心：扣減3級分

銀行遇百萬得主！他隔壁又喊「中太多不能領現」

外婆與奶奶是「親姊妹」　她長大見爸媽傻了！

老媽把「歷年紅包」全還她！數字驚呆了

愛莉莎莎「YouTube退訂數驚呆」　網紅：沒事兒

收到穿孔10元硬幣　內行網友曝用途

想讓女伴幸福「快槍俠必學」！男優親授持久秘訣

送餐遇詭異雙胞胎！外送員嚇壞逃離

今年首颱「杜鵑」生成！路徑出爐

車輪餅最母湯的內餡！老饕一面倒指「1口味」

今晨9℃入夜最凍探8度　杜鵑最快今生成！變天時間曝

過年感觸「長輩不在，家人感情散」吸共鳴

更多熱門

相關新聞

31億威力彩開天門…補財運最佳時機

31億威力彩開天門…補財運最佳時機

威力彩連槓47期，頭獎直飆31億元，若一注獨得就是史上最高紀錄，彩券行買氣大升溫，大批「萬元包牌」大戶也出籠，全民拚一夜致富，命理師楊登嵙分析，下期27日（周一）開出的威力彩正逢農曆6月初七，是玉皇大帝成道之日，傳說會「天門開」，民間習俗這時祭拜天公，視為補運的好日子，不少宮廟甚至因此熱鬧而整夜不關門。

1年只有這天！拜1次補財庫...旺到年底

1年只有這天！拜1次補財庫...旺到年底

網好奇「台灣最大神明」答案不是玉帝！

網好奇「台灣最大神明」答案不是玉帝！

2日「天公生日」　屏東市玉皇宮萬壽登場

2日「天公生日」　屏東市玉皇宮萬壽登場

三仙台迎曙光天公不做美　民眾用愛迎新年

三仙台迎曙光天公不做美　民眾用愛迎新年

關鍵字：

天公拜天公玉皇大帝初九

讀者迴響

熱門新聞

慶生「5任砲友全到齊」尷尬爆！她崩潰轉頭逃

直播主秀500萬現鈔+勞力士　5男持刀搶工作室

撞爛勞斯萊斯…副駕女友爆是「世新小昆凌」！

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

福原愛嫁來台灣5年…要回日本了

湯蓋鍋蓋「煮滾可放隔夜」？營養師破解　讓婆媽嚇歪了

王大陸「背後環抱」貼臉李沁被罵翻！

酒國小昆凌為愛砸千萬　一年後淚控遭騙

刮刮樂中600　店員卻秒丟回收箱

成語蕎吃壽司誤踩禁忌日師傅開罵！

曾國猷離婚！前妻：當初會嫁全因公公是曾志偉

看監視器「女鬼」貼門上！媽崩潰求救

鏡子反射露馬腳　正宮直接抓包尪出軌

歐陽娜娜合照口罩男！驚認是男神

奧迪Q3連環追撞5車　保時捷中招「屁股爛掉」

更多

最夯影音

更多
國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上
男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面