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仲介逾50小模赴美賣淫險引發台美危機　林姓女雞頭正面照曝光

▲遭警方逮捕的掛國賣淫林姓女主嫌遭檢察官裁定15萬元交保候傳，神情疲憊的她拉下口罩遭民眾目擊。（圖／ETtoday資料照）

▲遭警方逮捕的跨國賣淫林姓女主嫌遭檢察官裁定15萬元交保候傳，神情疲憊的她拉下口罩遭民眾目擊。（圖／民眾提供）

記者張君豪／台北報導

刑事局國際刑警科與美國在台協會駐台安全官情資交換，美方邊境警察發現近年有不少台灣籍女子前往美國非法賣淫，該案從2018年起直到新冠肺炎（Covid-19）蔓延全球該集團才逐漸降低赴美賣淫行為，美方則認為該賣淫集團大鑽AIT開放台灣觀光、商務免簽便民措施後門，動員美國邊境警察、國土安全部調查處，加上美國國土外交安全局投入偵辦，4日收網逮捕涉嫌仲介赴美賣淫集團的林姓雞頭和兩名共犯。

▲美國在台協會與台灣國際刑警科幹員共同破獲台灣小模赴美賣淫集團。（圖／記者張君豪攝）

▲美國在台協會與台灣國際刑警科幹員共同破獲台灣小模赴美賣淫集團。（圖／記者張君豪攝）

林女5日遭台北地方法院裁定15萬元交保候傳，檢警查出她透過臉書刊登伴遊暗示賣淫陪睡徵人啟事，並標榜根據應徵小模自身的條件每個月可獲得10多萬到80萬元不等的薪資，而業者則與賣淫小姐6-4或者5-5拆帳，警方查出林女在萬華成都路面試上門應徵的網紅小模，若覺得應徵女條件合格，在帶到南京東路某公司辦公司面試拍攝小禮服、性感內衣照片製作花名冊。

▲美國在台協會與台灣國際刑警科幹員共同破獲台灣小模赴美賣淫集團。（圖／記者張君豪攝）

▲美國在台協會AIT助理安全調查官溫偉（Vinh Nguyen）18日下午赴刑事局感謝台美警方合力查處此案。（圖／記者張君豪攝）

林女跨國賣淫集團多利用台灣護照免簽優惠條件，把賣淫小模派到美國加州、加拿大、還有澳洲等華人聚集較多的城市與當地賣淫業合作炒短線賣淫，但因這些聲稱要赴美「觀光」「商務考察」的小模外貌性感亮麗，入境引起美加機場移民官懷疑，後經攔查約談後卻發現小模連基本英文會話都不會。

美警按兵不動蒐集這些定期入境美國加州艷麗女子基本資料及檢視手機內容，發現均存有林女門號以及在美國加州當地賣淫業者的聯絡方式，台美警方發現該集團已針對美國入境審查發展出一套安全的教戰守則，若台女入境發生困難還可聯絡當地賣淫集團冒充「友人」前來解圍。

林女5日遭刑事局國際刑警移送台北地檢署，經檢察官複訊後裁定15萬元交保候傳，但林女接連面對警方、檢察官複訊神情似乎相當疲憊，在繳納交保金後不發一語離開地檢署；檢警則將繼續複訊遭美方註記的50多名赴美賣淫小模，林女也因曾赴美接洽賣淫合作網絡，目前赴美簽證已經遭美方註銷管制。

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