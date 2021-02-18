大年初七又來　共機春節已擾台5天、累計7架次

▲運8技偵機。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

國防部18日晚間表示，1架運8技偵機下午侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追蹤監控，這也是共機自從農曆春節過年以來連續第5天繞台，總共累計7架次。

根據國防部公開資料顯示，共機自2月以來擾台累積達16架次，分別為2月1日運8反潛機1架次；2月2日運8技偵機1架次；2月4日運8技偵機1架次、運8電偵機1架次；2月5日運8反潛機1架次， 2月6日運8技偵機1架次，2月7日的運8反潛機2架次，2月8日殲16的2架次。

此外，雖然從農曆小年夜前一天起到大年初一，4天未見共機現蹤，但也才開春，2月13日起又見運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次，2月15日運8反潛機1架次；2月16日運8反潛機1架次；2月17日運8技偵機2架次；以及2月18日運8技偵機1架次，大年初二迄今不過短短6天，共機即已擾台5天。

▼空軍司令部18日晚間公布我西南空域空情動態。（圖／國防部提供）



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