三民國中手作開學紅包禮　學生說超暖心

▲詹玉霜老師親手製作「平安健康 追分成功大紅包」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

今年延後開學，再加上85天後即將來到的會考壓力，對今年寒假需自主規劃學習的九年級同學來說，是雙重挑戰，心理壓力倍增。新竹市三民國中的學生，收到了一份來自導師的暖心紅包禮，獲得最大的支持力量。新竹市長林智堅表示，今年延後開學，新竹市每所學校以「料敵從寬禦敵從嚴」的態度做好各項防疫措施，延後4天開學全面加強校園消毒，將給學生最安全的就學環境。

今年寒假活動課輔暫停，且又再多放4天，新竹市各所國中皆為學生，安排在家自主學習的進度規劃，讓學生能持續學習。培英國中在寒假前已將所有複習進度與學習規劃告知學生，並透過雲端、群組、電訪關心學生學習狀況，學生亦能主動回報。建華國中老師則運用事先建立之班級補課平台，提供學生各項線上學習資訊、作業規劃、繳交及課業問題解答，讓學生能安心在家依計畫進行複習。

三民國中校長丁淑觀表示，因應疫情暫停寒假輔導課程，學校放假前已召開「停課不停學 學習ING」因應措施會議，研擬寒假期間學生自主學習課程，以保障學生防疫期的學習權益，此外也邀請家長共同關心、引導及陪伴孩子，如有課業疑問也可透過各班群組或電話向教師提問，以提升學習成效，讓學習持續不間斷。

開學日將屆，各級學校除了加強防疫消毒，老師們也都返校備課，做好課程規劃，準備迎接學生開學。三民國中除了為孩子規劃好各科的複習進度，開學能無縫接軌學習，9年20班導師詹玉霜更親手製作「平安健康 追分成功大紅包」，每一份都寫上孩子的名字、及導師的祝福，打造孩子專屬的禮物，祈求孩子身心健康，也增長智慧。

詹玉霜老師說：過完年，會考進入倒數85日，學生馬上就面臨會考重大挑戰。希望透過紅包卡片把祝福與鼓勵傳達給學生，中間的紫色天燈祈求增長智慧、考試一級棒，寫上孩子的名字，期許他們追分成功，達到自己的目標，犇向未來。

學生收到這份特別的禮物，也十分感謝老師的用心。彭姿淳同學說：今年的寒假因為疫情的關係，只好在家自己奮鬥，就在我去學校拿資料時，打開信封袋看見裡面有一張為我們量身打造的祝福卡片，我瞬間充滿了鬥志。

邱朗恩同學表示：今年因為疫情關係，讓我和同學無法彼此一同並肩作戰，但玉霜老師仍不減對我們的關心，讓我們不會因這突如其來的改變而亂了陣腳。老師用心製作卡片時的溫度，彷彿能驅趕這冬天的寒意與疫病的無情。

平時在教室布置、班級經營上詹老師就非常用心，聖誕節特別趁著學生午休，放上精心準備的小禮物，鼓勵這些九年級學生。家長們也紛紛在班級群組裡表示：感謝老師的用心，孩子們很幸福！希望孩子們能感受到老師的用心良苦，寒假期間自主、自律、負責任的把老師交代的任務做好，為自己的未來努力。

教育處代理處長沈靜濤表示，因應疫情而來的學習模式改變，對學生來說，也是個成長的機會，可以從中學習生活自律、自主學習；對老師來說，在變化下如何班級經營也是學校課程重要的一部分，很高興看到教師就品格教育傳遞正向思維，以教育愛激發學生生命的喜悅。相信帶著這份祝福，所有同學都能犇向自己的第一志願。

教育處也在此感謝在新竹市所有第一線付出的教師們，符應108課綱「自發、互動、共好」的精神，共同打造新竹優質的教育力。教師用心家長安心，讓學生平安健康也能學習滿滿。