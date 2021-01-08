蔡英文視察竹市校園營養午餐　讚林智堅做到全國第一

▲蔡英文總統親手為學童們繫上限定版圍巾禦寒。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

寒流來襲，冒著低溫，蔡英文總統下鄉第一站來訪竹市，她今日在新竹市長林智堅、立法委員柯建銘陪同下，親到三民國小視察學童營養午餐，蔡英文總統更帶來限定版圍巾做新春禮物，親手為學童們繫上圍巾禦寒。見學童們在有如美術館的教室，開心用餐、上課，蔡英文總統讚，「竹市創造了典範」，她肯定林智堅市長不只硬體建設做好，營養午餐也辦得好，在國產食材使用率上更做到了全國第一。

蔡英文上午參觀才啟用的三民幼兒園，空間高挑簡約且有大片玻璃窗，宛如美術館，林智堅介紹說，感謝中央支持竹市推動「新校園運動」，至今投入48.5億，已改建24校、34棟國中小學老舊校舍，更找來台灣建築專業人才，將美感理念融入教育建築。

其中「關埔國小」更獲國內外大獎肯定，包含台灣建築最高榮譽國家卓越建設獎、日本Good Design Award等，今參訪的三民國小更被譽為「如美術館般」校舍，室內不只挑高4.5米，灰白色調圓弧狀建築、全採光玻璃天窗及無樑板的寬闊空間，都跳脫傳統校園設計。

蔡英文與林智堅也在午餐時段視察營養師食材檢驗工作，也關心學童打菜用餐，在營養師介紹下，一一檢視營養午餐食材，無論是豬肉、蔬菜，包裝都有符合「三章1Q」標章。

蔡英文表示，每次來新竹都有不同感受，讓人驚艷，林智堅以家長身份「將心比心」照顧下一代，上次造訪的關埔國小及今參訪的三民國小與附幼，都可見整體規劃相當用心。

「新竹市不只硬體好，營養午餐國產食材使用也是全國第一，創立了重要的典範」，她說，政府近年高度重視食安議題，政府有決心，根據經驗、以專業能力，充分把關食安，請家長放心。

林智堅表示，校園營養午餐竹市做好三項工作，第一食材溯源管理，第二標示產地，第三衛生局強化宣導、稽查，為市民食品安全把關，也率先配合中央政策，營養午餐都有「3章1Q」認證，覆蓋率90%更達全國第一，除了肉品，其他食材也都是有機、台灣自產優質的蔬菜水果。

「食材檢驗零失誤，基改農藥零檢出。」三民國小校長陳智龍表示，三民國小中央廚房一日供應校內與東門國小、東園國小共6000餐，是全市營養午餐最大供應量，午餐製餐從凌晨食材送達學校後，營養師或午餐秘書一旦發現有不良品，會當場請廠商退換貨。

教育處代理處長沈靜濤表示，竹市共有19座午餐廚房提供免費午餐，服務4.6萬學生，竹市4年前起率先全國縣市，達到竹市午餐高比例使用國產食材，近年更是覆蓋率全國第一。食材部分有提供QRCODE供檢驗，還有午餐登錄平台，家長可以第一時間看到食材來源。

教育處指出，除了契約的變更之外，也將配合中央「食安五環」政策，原本學校午餐採用國產3章1Q可溯源食材，中央即補助經費每人每天3.5元，110年起將提升為6元，藉此強化學校午餐食材安全性，讓學生吃得在地、吃得安心。