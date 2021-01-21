竹市新校園運動　建華國中30年運動場翻轉

▲建華國中運動場整修建今(21)日開工。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

建華國中有開闊的運動場，但逾30年未整修，跑道及球場皆已磨平且凹凸破損，添增學生運動危險，新竹市政府投入2400萬整修今(21)日開工。新竹市長林智堅說，本次不只更新跑道，增設籃球、排球、網球及足球場地打造全方位運動場，更種植一千棵植栽環繞球場，孩子戶外運動遮蔭充足，校門也因此將變身林蔭大道，造福學生與周遭社區。

教育處指出，本次不僅將凹凸不平、老舊破損場地改善，運動場周邊將以獨特生態工法，種植超過一千棵植栽、環繞球場3200平方公尺的草坡，不僅讓球場綠覆蓋超過3成，有效區隔停車場、運動場，孩子運動也有綠蔭遮蔽。

新竹市副市長沈慧虹主持動土典禮表示，新校園運動不但將學校安全、耐震等的危險解除，更是修舊翻新，建立各校特色，讓每個孩子都是閃亮之星，期待整建後建華不但有良好的運動場地，更有綠植校園，未來與十八尖山形成植物、動物生態共享、社區共榮的新校園。

市府近年已投入近2億改善各校體育設施，包括舊社國小、新竹國小籃球場、培英國中操場、南隘國小的夜間照明、南寮國小跑道等都已陸續啟用。

「改變81年來的校門風景」建華國中校長黃信騰表示，原先校門入口的高牆阻隔了空間的完整性，拆除後的空間將廣植植栽，並有效串連大門意像及運動場，形成一個開闊的林蔭大道，而停車場更以生態工法施作，是推動環境教育最天然的戶外教室。

資深體育教練沈施俊老師表示，這幾十年來田徑場的跑道漸漸破損，PU面層修修補補，常會影響田徑選手訓練的成效，跑道周邊的排水蓋與跑道更是不平整，一不注意便會受傷，影響練習的安全。

對於學校運動場的改建，八年級鄭辰安同學也滿懷期待的說到：「以前在這邊打籃球常會打滑，跑步要時常注意跑道不平整的地方，不能盡興的運動，希望未來能跟同學盡情賽跑、PK籃球。」

教育處代理處長沈靜濤指出，運動是市長推動教育最重視的政策之一，市府積極在有限的校園空間內，改善體育設施、提供各級學校良好的教學環境，不僅帶給學生嶄新的校園體驗，同時也帶給社區居民一個優質的共享運動空間。學習在更優質的環境中成長。