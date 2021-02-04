開學延後市府因應出爐！竹市62校開學前大消毒　家長可請防疫假

▲新竹市政府將於開學前完成全市校園大消毒。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

教育部將原定開學時間2月17日（三）調整至22日（一），新竹市政府今宣布，將於開學前完成全市校園大消毒，包括62所公私立國中小學及高中，讓家長孩子安心開學；勞工處也指出，依勞動部規定，因係防疫應變處置之特別措施，雇主不得拒絕勞工請假，或以記曠職、強迫請事病假、特休等，甚至扣發全勤獎金，維護勞工權益。

環保局表示，將於17日起針對全市62所公私立國中小學及高中進行防疫消毒，22日開學前完成，範圍為學校周邊公共環境，以及寒假期間開放給民眾使用之公共空間設施，包括開放民眾使用之休憩空間，包括遊樂設施、球場設施、1樓洗手檯及廁所等。

另延後四天開學，學校行事規劃，依據全國統一標準，包括：

(一)學校行事曆維持，包含定期評量、畢業典禮時間均維持。

(二)2月20日(六)補班不補課，因為該日係補2月10日(三)小年夜的彈性放假班，原補2月17日(三)彈性放假的課因開學日延後，視為寒假期間，故無需再於2月20日補課。

(三)暑假因應開學日延後，最後上課日與結業式延後至7月2日，7月3日暑假開始。

針對家庭照顧假相關，勞工處長黃錦源表示，因應防疫延後開學，受僱家長若有親自照顧12歲以下學童，或國民中學、高級中等學校、五專一、二、三年級及持有身心障礙證明子女之需要，可請防疫照顧假。依勞動部規定，因係防疫應變處置之特別措施，雇主不得拒絕勞工請假，也不能記曠職或強迫勞工以請事病假、特別休假等，或是扣發全勤獎金，甚至解僱等不利之處分。

勞工處強調，防疫照顧假不可歸責於勞工或雇主，雇主是否給薪依公司規定。勞工朋友或雇主如對勞動法令有疑義，可電洽市府勞工處勞動條件科諮詢電話：03-5324900或1999。