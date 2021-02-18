台南水情不佳將減量供水　黃偉哲籲請民眾共體時艱！

▲台南地區水情嚴峻，將轉成橙色燈號，橙色燈號不僅是限時、不僅減壓供水，而且是減量供水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台灣水情嚴峻，除雙北之外，竹苗中彰投，包括雲嘉南、高，都是水情較嚴峻縣市，對台南跟嘉南地區，可能轉成橙色燈號，橙色燈號不僅是限時、減壓供水，而且是減量供水，台南市長黃偉哲說，減量供水的目早就已經不開水了，有些游泳池、洗車的部分，可能請他們共體時艱，限制標是希望減掉11％的用水。

黃偉哲市長指出，「天要下雨、娘要嫁人」是我們沒有辦法臆測的，因此限水的部分，在水情不樂觀，開春以後的春雨，春節期間，事實上降雨不如預期，未來的春雨是不是能如期報到，有沒有紓解旱象，這部分我們必須做最壞的打算。

黃偉哲說，以現在台南市曾水文庫、南化水庫跟烏山頭水庫，三大水庫加起來蓄水量只有1億2000多萬噸，那台南市民每天用水將近100萬噸，只能再撐120天，如果不限水的話，那120天就是4個月，那現在3、4、5、6，撐到6月底，那如果有限水的話，搞不好能撐到7月。這部分是指每天的民生跟經濟用水，不包括農業用水，農業用水一期稻作都已經停灌了，所以由此可知水情之嚴峻，這是一個基本的簡單算數題，所以如果春雨不來、梅雨不來，那大家就挫勒等，撐到颱風來，如果春雨有來、梅雨有來，那當然就可以紓解旱象，至少紓解部分旱象，那這個部分是一個基本的算數，水就從天上來，天上不來就沒有水。

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