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台南舞廳小姐「釘孤支」原因曝...為男客出頭　一句國罵失控了

記者林悅／台南報導

台南市安平區一家舞廳，2月14日西洋情人節晚上傳出舞小姐疑為男客出頭，雙方互嗆竟演變成「單挑」互毆事件，翁姓及豐姓舞廳小姐，又是口角進而互嗆，最後竟打了起來，互相襲胸、扯髮、腳踹，過程激烈，一群人都拉不住，市警四分局警方據報前往查處，雙方暫不提告，警方先依社會秩序維護法究辦。

 ▲2位舞小姐疑為男客出頭，雙方互嗆竟演變成「單挑」互毆事件，雙方互相襲胸、扯髮，過程激列，一群人都拉不住。（圖／讀者提供）

▲2位舞小姐疑為男客出頭，雙方互嗆竟演變成「單挑」互毆事件，雙方互相襲胸、扯髮，過程激列，一群人都拉不住。（圖／讀者提供）

警方調查，本案發生在2月14日西洋情人節晚上，糾紛起因是舞廳小姐為各自的熟客出氣，陳姓男客與張姓男客是認識的友人，陳男認為張男每回到舞廳都簽帳，還跟他爭喜歡的舞小姐，實在不夠意思，2人一來一往互不相讓，而在場翁女、豐女2人，為了挺自己的客人也加入「戰局」，從出言互酸，雙方火氣愈來愈大，變演變成口角互嗆，進而大打出手。

▲2位舞小姐疑為男客出頭，雙方互嗆竟演變成「單挑」互毆事件，雙方互相襲胸、扯髮，過程激列，一群人都拉不住。（圖／讀者提供）

2女嗆聲到大門口「單挑」，開始還只是互嗆對罵，後來有1人開「國罵」，2人即大打出手，互相襲胸、扯髮、腳踹、互咬，過程激烈，在旁想勸架的一群人都拉不住。直到市警四分局據報到場查處，才分開2女並帶回。

台南市警四分局指出，有關古都舞廳小姐酒後糾紛打架案，四分局育平派出所已於2月15日依規定受理，惟雙方暫不提傷害告訴，四分局將依社會秩序維護法先行究辦。四分局將針對古都舞廳加強臨檢查察，並要求業者制約，避免發生類似情況。

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