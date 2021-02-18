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31歲男性愛毒趴後被追殺慘死！臉書PO文全起底　朋友變敵人引殺機

▲蔡姓男子與死王姓子有怨隙，在臉書與王男友人相互開嗆，似乎鬧得水火不容。 （圖／讀者提供，下同）

▲蔡男與死者王男疑有怨隙，在臉書與王男友人互嗆，似已鬧得水火不容。 （圖／讀者提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市31歲王姓男子遭人駕車追撞輾壓、刺殺慘死停車場，究竟雙方有何深仇竟下此毒手，非置死者於死地？地方傳出，死者疑因經營流當品權利車生意，與蔡姓男子發生財務糾紛，事發前，雙方並在臉書互嗆，市警四分局則表示相關案情都在偵辦中。

台南市警四分局偵辦王姓男子遭追殺慘死命案，在醫院查獲手脚刀傷的38歲蘇姓、余姓2名男子，2人戒護就醫後帶回偵訊，蘇、余2人對於案情避重就輕，並稱凶刀在案發後已丢棄。

其中蘇嫌被依殺人罪嫌17日晚先移送台南地檢署偵辦，余嫌預計18日移送。警方另將涉案20歲劉姓男子拘提到案，並在身上起獲毒品，17日下午依毒品罪嫌移送南檢，並持續追查另2名在逃主嫌。

據了解，死者王男經營流當權利車生意，16日晚疑參加性愛毒趴，在逃避警方查緝時，先在安平區育平路外停車場，和蘇、余2人持刀互砍後，王男攔下一輛由2名男大生共乘的路過機車，騎至永華二路一家餐廳停車場後，遭人駕車衝撞倒地刺殺，送醫傷重不治。台南地檢署檢察官17日上午11時35分前往相驗死者，身上至少身中6刀，致命傷疑為左胸部位。王妻到場協助指認，對丈夫慘死十分悲痛。

▲蔡姓男子與死王姓子有怨隙，在臉書與王男友人相互開嗆，似乎鬧得水火不容。 （圖／讀者提供，下同）▲蔡姓男子與死王姓子有怨隙，在臉書與王男友人相互開嗆，似乎鬧得水火不容。 （圖／讀者提供，下同）

據了解，王男疑與在逃蔡姓男子有財務糾紛，蔡男曾在臉書意有所指PO文：「我鄭重在此表明、誰給的資源相挺的，若在（再）繼續一個都跑不掉。我針對個人、個人、個人、與其他人無關 與地區無關，感謝您觸發了我的真智慧、而我的智慧用來幫助自己幫助別人而不是用來害人」、「誰來講都一樣沒的講，人家要浮頭就要給人機會，跟人也很重要，記住沒我會有今天的你？」。

▲蔡姓男子與死王姓子有怨隙，在臉書與王男友人相互開嗆，似乎鬧得水火不容。 （圖／讀者提供，下同）

死者王男的友人蘇姓男子也向蔡留言：「我們不是想浮頭，就是想要就事論事而已」，蘇則自己臉書表示：「自己說過的話自己就該承受，這邊不會閃躲接下來我們各自安好，我們等你好幾個小時呢」，「你是市內兄哥我是鄉下人家的少年家，你要人家尊重你相對的你也要尊重人家，不是你要人家尊重你，你就不用尊重人家及兄哥，大家相識是緣別搞到大家壞臉相看，說話大家留點餘地不然相捻時就別談情份了！」、「我們這邊對你來說不是角色但在這我也拖白講，你對我們來說沒有任何殺傷力更加不是角色！別總以為自己是英雄好漢要看戰果"你"不夠看！出來跟人七逃大家互相尊重不然大家五五分而已，記住敵人變朋友不可怕，可怕的是朋友變敵人！」。似乎雙方鬧到水火不容之勢，疑因此種下殺機。

▲蔡姓男子與死王姓子有怨隙，在臉書與王男友人相互開嗆，似乎鬧得水火不容。 （圖／讀者提供，下同）

此外，外界也傳言，王男事件與之前台南直播主被擄走凌虐之60萬元贖金案有關，對此台南市四分局警方，以偵查不公開拒絕說明或印證，目前相關案情已報檢察官指揮偵辦，目前在調查釐清，等涉案人全部到案，案情調查釐清完成才會有明確結果，請外界不臆測。

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