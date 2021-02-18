　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女嬰「骨折斷腸」遭養母虐死！園長淚訴鄭仁死前真相：原本很活潑

▲▼南韓民眾追悼慘遭養母虐死的女嬰鄭仁，痛批警方與社福機構應對不當。（圖／達志影像）

▲南韓民眾追悼慘遭養母虐死的女嬰鄭仁，痛批警方與社福機構應對不當。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名僅16個月大的女嬰鄭仁（정인），才被居住於首爾市陽川區的張姓養母領養不到一年，便慘遭暴力凌虐致死，經過SBS等各大韓媒與專題節目報導真相後，激起社會各界的憤怒！

首爾市南部地方法院從昨（17）日起進行第2至第4次庭訊，傳喚托兒所園長與班導師作證，園長與班導師證實，原本鄭仁是臉蛋漂亮可愛、個性活潑的女嬰，然而在歷經9個多月如地獄般的領養生活，身體各處佈滿瘀青與傷口，最後於去年10月底，也就是離世之前，瘦到僅剩皮包骨，只剩一口氣在喘息。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，首爾南部地方法院刑事合議庭13部部長法官申赫在（신혁재）召開庭訊，傳喚托兒所園長A某、班導師B某、兒童社福機構職員C某以證人的身分出庭作證。A某回憶起2020年3月初看到鄭仁時的第一印象，「她是臉蛋圓潤可愛、個性活潑的孩子」；B某則表示，當時僅過了20多天（3月24日），便懷疑鄭仁遭到虐待，於是只好拍下身上各處的傷口。

▲▼民眾前往首爾南部地方法院，要求應將鄭仁養母以殺人罪立案，並判處死刑。（圖／達志影像）

▲民眾前往首爾南部地方法院，要求應將鄭仁養母以殺人罪立案，並判處死刑。（圖／達志影像）

A某表示，「從3月起至5月，（女嬰鄭仁）上學時身體各處開始反覆出現各種傷口，從臉龐、額頭、耳朵、頸部、手臂等都有，頻度大概介於一周半至兩周之間。」

C某則表示，2020年3月23日在鄭仁被張某領養後，首次前往其住處進行家庭訪問，當時只覺得與孩子父母之間相處相當舒適得宜，並無特別可疑之處。

事情從2020年5月26日開始產生致命性變化！班導師B某回憶，當日前往鄭仁家拜訪時，卻是完全不同的感覺，「鼠蹊部內側與腹部竟然有類似刮痕的瘀青，因為在腹部或類似的身體部位較難產生瘀青，於是我向養父母詢問原因，不過他們竟然卻無法詳細說明到底是何時發生的。」

▲▼民眾在首爾南部地方法院前，憤怒敲打鄭仁養父母車窗。（圖／達志影像）

▲民眾在首爾南部地方法院前，憤怒敲打鄭仁養父母車窗。（圖／達志影像）

2020年7月，張某被指控刻意將女嬰鄭仁獨自棄置於車內不顧，被懷疑有虐童行為，對此感到氣憤的張某竟然停止將鄭仁送往托兒所，認為外界刻意放大檢視力道，直到同年9月才又把鄭仁送往托兒所，不過此時的鄭仁早已瘦得僅剩皮包骨，瀕臨死亡邊緣。

B某在庭上回憶時掉下眼淚，哽咽回答道，「她變得和2個月前的樣子完全不一樣！我以為她身體健康變差了，為她測量體溫。原本是個圓潤、愛笑且活潑的孩子，沒想到卻瘦成皮包骨、皮膚變成黑色，連一點肌肉或脂肪都沒有。當我向張母詢問原因，她卻一直避而不答。」

報導指出，鄭仁到托兒所不到1個小時，便於當日上午11時15分被A某帶到小兒科就診，醫師研判遭到虐待，於是向警方申報。不料，A某原以為就此之後警方會暫時讓孩子遠離養父母，沒想到鄭仁的養母不僅打電話向托兒所抗議，隔日甚至直接與鄭仁、養父等前往托兒所。最後，鄭仁於2020年10月13日離世，回想起離世前一天，鄭仁手腳相當冰冷。

►1歲女童遭養母凌虐慘死！國際串聯為鄭仁發聲　盼世界關注虐童問題
►女嬰腸毀骨折遭虐慘死！養母淚喊「對不起」...養父悲慘下場曝光

聽Podcast掌握國際局勢

薑黃素＋兒茶素　纖盈又美顏 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／中科院無人機驚傳墜機！墜毀台東活水湖
蕭淑慎染毒入獄3次　爸媽探監...她卻做出「失控舉動」
見名嘴開罵翁立友！　雞排妹「翻白眼+玩指甲」
快訊／元大投信總經理黃昭棠突請辭　原因不明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女嬰「骨折斷腸」遭養母虐死！園長淚訴鄭仁死前真相：原本很活潑

新冠病毒殺死太多美國人！　2020「全國平均壽命」減少1年

父子同樂竟遭活埋！　「雪屋突倒塌」7歲男童被挖出仍搶救不治

躺產房剖腹中！男友與44歲親媽「趁機私奔」　她出院驚覺行李已空

父捐精500次！50孩子遍布各地　他怕與親姊妹亂倫「不敢談戀愛」

惡犬突襲！女娃慘遭「撕咬狠甩」如布偶　驚悚畫面曝光

德州急凍！吊扇馬桶結出鐘乳石冰　她家「魚缸→冰塊」傻眼：OMG

情人節海灘散步！13歲少女驚見「1顆人頭」漂向她...

累積368億個狗狗幣　「神秘大金主」持股28%價值近600億

現代汽車驚傳員工輕生！30多歲男絕望從公司大樓躍下！留遺書一張

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

陳意涵吐結婚「因為懷孕」全場爆笑XD　老公許富翔忙到沒空聯絡..她：啾哇！

旗安84的日常生活「比諧星還好笑」　拌飯倒滿料..華莎吐真心：好討厭

失控婦鬧知名咖啡店飲料淋櫃檯　紙巾丟滿地翹腳嗆店員出來面對

林依晨罕見開金嗓！飆唱《心理遊戲》　放飛自我超嗨…笑喊老公「張學友」

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

女嬰「骨折斷腸」遭養母虐死！園長淚訴鄭仁死前真相：原本很活潑

新冠病毒殺死太多美國人！　2020「全國平均壽命」減少1年

父子同樂竟遭活埋！　「雪屋突倒塌」7歲男童被挖出仍搶救不治

躺產房剖腹中！男友與44歲親媽「趁機私奔」　她出院驚覺行李已空

父捐精500次！50孩子遍布各地　他怕與親姊妹亂倫「不敢談戀愛」

惡犬突襲！女娃慘遭「撕咬狠甩」如布偶　驚悚畫面曝光

德州急凍！吊扇馬桶結出鐘乳石冰　她家「魚缸→冰塊」傻眼：OMG

情人節海灘散步！13歲少女驚見「1顆人頭」漂向她...

累積368億個狗狗幣　「神秘大金主」持股28%價值近600億

現代汽車驚傳員工輕生！30多歲男絕望從公司大樓躍下！留遺書一張

台南市消防七大隊自辦遙控無人機訓練　提升科技救災專業技能

夜店男撿屍回家「脫下醉女內褲」　下一秒嚇壞⋯馬上酒醒

貝萊德投資長里德：公司開始進入比特幣領域　

喬科維奇橫掃俄國黑馬第9度闖澳網決賽　18座大滿貫就差一勝

快訊／中科院無人機驚傳墜機！墜毀台東活水湖

越吃痘痘越少的3種水果　多吃養出平滑水煮蛋肌膚

郭采潔歡慶35歲！　新歌暗喻：把去年的暴戾之氣作完結

女嬰「骨折斷腸」遭養母虐死！園長淚訴鄭仁死前真相：原本很活潑

金城武26年前「半夜幫豬按摩」　導演王家衛曝內幕

管委會能限制店面租賃業別嗎？　租約簽訂時間定生死

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

國際熱門新聞

鏡子反射露馬腳　正宮直接抓包尪出軌

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

撞球「黑寡婦」罹癌　生命不到1年

「世界最醜男」娶3嬌妻育8子！魯蛇爆紅變歌手

27歲高學歷正妹出任董事會　長太美被辭職

最老「少年犯」關68年出獄！從沒見過高樓大廈

25歲「排球甜心」姊妹霸凌遭起底！悲慘下場曝

德國BNT將出售輝瑞疫苗給台灣

家長拒看《鬼滅》第二季！他羞：不知怎教孩子

快訊／99歲英國「菲利普親王」緊急入院

白宮顧問致函王美花　尋求解決汽車晶片短缺

癡情空姐為救男友衝火燒車現場　全身80%燒傷命危

夫懸崖狠推孕妻　她墜300m高空慘死

賓客「與新娘嗨舞」下秒遭撞飛！畫面曝

更多熱門

相關新聞

現代汽車驚傳員工跳樓輕生！年僅30多歲

現代汽車驚傳員工跳樓輕生！年僅30多歲

南韓現代汽車集團驚傳員工從自家公司大樓一躍而下，當場死亡！警方到達現場後，發現該名年僅30多歲的男性員工留下一張遺書。

家長拒看《鬼滅》第二季！他羞：不知怎教孩子

家長拒看《鬼滅》第二季！他羞：不知怎教孩子

橋本聖子將接任「東奧組委會主席」

橋本聖子將接任「東奧組委會主席」

北韓李雪主「有喜了」！南韓智庫分析失蹤原因

北韓李雪主「有喜了」！南韓智庫分析失蹤原因

北韓派「鮮肉駭客」竊360億元...遭美國控告！

北韓派「鮮肉駭客」竊360億元...遭美國控告！

關鍵字：

日韓要聞南韓鄭仁정인女嬰女童虐童領養托兒所張姓養母殺人罪謀殺罪庭訊

讀者迴響

熱門新聞

慶生「5任砲友全到齊」尷尬爆！她崩潰轉頭逃

直播主秀500萬現鈔+勞力士　5男持刀搶工作室

撞爛勞斯萊斯…副駕女友爆是「世新小昆凌」！

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

湯蓋鍋蓋「煮滾可放隔夜」？營養師破解　讓婆媽嚇歪了

王大陸「背後環抱」貼臉李沁被罵翻！

刮刮樂中600　店員卻秒丟回收箱

酒國小昆凌為愛砸千萬　一年後淚控遭騙

曾國猷離婚！前妻：當初會嫁全因公公是曾志偉

成語蕎吃壽司誤踩禁忌日師傅開罵！

看監視器「女鬼」貼門上！媽崩潰求救

歐陽娜娜合照口罩男！驚認是男神

奧迪Q3連環追撞5車　保時捷中招「屁股爛掉」

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

鏡子反射露馬腳　正宮直接抓包尪出軌

更多

最夯影音

更多
國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上
男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面