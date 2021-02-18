女嬰「骨折斷腸」遭養母虐死！園長淚訴鄭仁死前真相：原本很活潑

▲南韓民眾追悼慘遭養母虐死的女嬰鄭仁，痛批警方與社福機構應對不當。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名僅16個月大的女嬰鄭仁（정인），才被居住於首爾市陽川區的張姓養母領養不到一年，便慘遭暴力凌虐致死，經過SBS等各大韓媒與專題節目報導真相後，激起社會各界的憤怒！

首爾市南部地方法院從昨（17）日起進行第2至第4次庭訊，傳喚托兒所園長與班導師作證，園長與班導師證實，原本鄭仁是臉蛋漂亮可愛、個性活潑的女嬰，然而在歷經9個多月如地獄般的領養生活，身體各處佈滿瘀青與傷口，最後於去年10月底，也就是離世之前，瘦到僅剩皮包骨，只剩一口氣在喘息。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，首爾南部地方法院刑事合議庭13部部長法官申赫在（신혁재）召開庭訊，傳喚托兒所園長A某、班導師B某、兒童社福機構職員C某以證人的身分出庭作證。A某回憶起2020年3月初看到鄭仁時的第一印象，「她是臉蛋圓潤可愛、個性活潑的孩子」；B某則表示，當時僅過了20多天（3月24日），便懷疑鄭仁遭到虐待，於是只好拍下身上各處的傷口。

▲民眾前往首爾南部地方法院，要求應將鄭仁養母以殺人罪立案，並判處死刑。（圖／達志影像）

A某表示，「從3月起至5月，（女嬰鄭仁）上學時身體各處開始反覆出現各種傷口，從臉龐、額頭、耳朵、頸部、手臂等都有，頻度大概介於一周半至兩周之間。」

C某則表示，2020年3月23日在鄭仁被張某領養後，首次前往其住處進行家庭訪問，當時只覺得與孩子父母之間相處相當舒適得宜，並無特別可疑之處。

事情從2020年5月26日開始產生致命性變化！班導師B某回憶，當日前往鄭仁家拜訪時，卻是完全不同的感覺，「鼠蹊部內側與腹部竟然有類似刮痕的瘀青，因為在腹部或類似的身體部位較難產生瘀青，於是我向養父母詢問原因，不過他們竟然卻無法詳細說明到底是何時發生的。」

▲民眾在首爾南部地方法院前，憤怒敲打鄭仁養父母車窗。（圖／達志影像）

2020年7月，張某被指控刻意將女嬰鄭仁獨自棄置於車內不顧，被懷疑有虐童行為，對此感到氣憤的張某竟然停止將鄭仁送往托兒所，認為外界刻意放大檢視力道，直到同年9月才又把鄭仁送往托兒所，不過此時的鄭仁早已瘦得僅剩皮包骨，瀕臨死亡邊緣。

B某在庭上回憶時掉下眼淚，哽咽回答道，「她變得和2個月前的樣子完全不一樣！我以為她身體健康變差了，為她測量體溫。原本是個圓潤、愛笑且活潑的孩子，沒想到卻瘦成皮包骨、皮膚變成黑色，連一點肌肉或脂肪都沒有。當我向張母詢問原因，她卻一直避而不答。」

報導指出，鄭仁到托兒所不到1個小時，便於當日上午11時15分被A某帶到小兒科就診，醫師研判遭到虐待，於是向警方申報。不料，A某原以為就此之後警方會暫時讓孩子遠離養父母，沒想到鄭仁的養母不僅打電話向托兒所抗議，隔日甚至直接與鄭仁、養父等前往托兒所。最後，鄭仁於2020年10月13日離世，回想起離世前一天，鄭仁手腳相當冰冷。

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