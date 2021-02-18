家長拒看《鬼滅》第二季！「遊郭」臉紅心跳　他羞：不知怎教孩子

▲鬼滅推出第二季，家長不知怎麼教孩子（示意圖，非本人／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

日本漫畫《鬼滅之刃》自從推出後受到全球各地粉絲喜愛，不僅改編成動畫電影「無限列車篇」，在日本賣出超過300億日圓、在台灣創下票房6.2億元新台幣的佳績，更將打鐵趁熱、趁勝追擊宣布推出第二季，震驚不少影迷。然而，在第二季的海報公開後，卻讓不少日本的地方家長感到尷感，紛紛揚言拒看，原因是第二季的副標題居然是「遊郭」。

綜合日媒報導，《鬼滅之刃》宣布即將推出第二季，海報一出後卻讓日本眾家長們感到「臉紅心跳」，對於副標題竟然是遊郭感到不滿。原來，遊郭（又稱遊廓）泛指日本近現代的性產業專區，成立於安土桃山時代、興盛於江戶時代，豐臣秀吉允許大阪道頓堀川北岸、京都二條町設置遊郭。遊郭由政府集中管理，並向遊女發行許可證，客層主要為富商、武家、公家（貴族與官員）。

▲《鬼滅之刃》決定推出第二季「遊郭」。（圖／翻攝自官方推特）

《鬼滅之刃》第二季副標題在日本掀起兩派網友唇槍舌戰！持反對意見的網友表示，「難道他們不知道遊郭是什麼地方？是出賣女孩的地方耶」、「經過家族會議，我們決定不讓孩子收看遊郭篇，除非能有分級審核」、「作為家長的我們到底該怎麼向孩子解釋，遊郭是男人花錢與女人進行性交易的地方」、「就算背景真的是遊郭，至少也換個副標題吧！」

不過也有另一派網友表示，「《鬼滅之刃》本來就是深夜動畫，要是為了未成年的孩子做出一堆限制，根本就是畫蛇添足，早就不是原來的鬼滅了」、「《鬼滅之刃》是商業作品，並非為教育量身打造的作品，各位爸爸媽媽、保守家長、維護女權人士若覺得不順眼就不要看啦！不然就親自擔起責任，在與孩子收看時親自解釋何為遊郭、傳遞正確知識，不要把教育作品該負擔的性教育知識丟給商業作品。」

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