WTO首任女秘書長上任　外交部：她支持台灣積極參與多邊貿易體系

▲奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）將出任WTO新任秘書長。（圖／路透）



記者陳家祥／台北報導

世界貿易組織（WTO）日前任命奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）為新任秘書長。對此，外交部回應，誠摯恭賀伊衛拉當選WTO史上首位女性秘書長。我國一向支持自由貿易及以規則為基礎的多邊體系，未來將與伊衛拉秘書長密切合作，以強化多邊貿易體系規範，並做出會員應有的貢獻。

外交部發言人歐江安說，我國樂見來自於奈及利亞籍伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）女士當選世界貿易組織（WTO）新任秘書長。伊衛拉秘書長曾長期任職於世界銀行（World Bank)，國際經貿經驗豐富，競選期間獲得我國及多數會員的支持，並於2月15日獲WTO總理事會正式任命為新任秘書長。

歐江安指出，伊衛拉秘書長於競選期間曾與我國國內及WTO代表團進行兩次視訊會談，雙方就WTO未來運作及改革方向、公平維護會員權益及平衡大國影響力充分交換意見。

在當時的會談中，我方除重視候選人的專業能力外，更強調候選人的中立與自主性，並表達台灣將積極參與多邊貿易體系的運作，而伊衛拉秘書長對我方立場表示支持，也願意提供我國及其他會員國更公平寬廣的參與空間。

歐江安強調，外交部誠摯恭賀伊衛拉成為WTO史上首位女性秘書長，我國一向支持自由貿易及以規則為基礎的多邊體系，未來將與伊衛拉秘書長密切合作，以強化多邊貿易體系規範，並做出會員應有的貢獻。