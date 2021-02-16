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承諾公平對待台灣　伊衛拉成WTO首位女秘書長

▲▼奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）有望擔任WTO新任秘書長。（圖／路透）

▲世貿組織表示，伊衛拉將在3月1日上任，任期到2025年8月31日。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾14日專電

世界貿易組織今天任命奈及利亞前財政部長伊衛拉為新任秘書長，成為世貿史上首位出身於非洲的女性領導人。她在競選期間承諾將公平對待台灣，獲得台灣支持出掌世貿。

世界貿易組織（WTO）總理事會今天討論新任秘書長案，結果一致支持任命伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）為秘書長，她將成為這個組織歷來首位女性及出身於非洲的領導人。

知情人士指出，伊衛拉在競選期間與我國常駐世貿組織代表團及台北方面均有密切互動，且承諾將公平對待台灣，獲得台灣支持出任這項職務。

世貿組織表示，伊衛拉將在3月1日上任，任期到2025年8月31日。

▼66歲的伊衛拉曾任奈及利亞財政部長。（圖／路透）

▲▼前奈及利亞財政部長伊衛拉轉獲美國支持，可望成為首屆非裔女性WTO秘書長。（圖／路透社）

伊衛拉在獲得任命後表示，很榮幸成為秘書長，上任後優先任務是與會員國合作，迅速解決2019冠狀疾病（Covid-19）大流行帶來的經濟衝擊後果。

她說， 一個強大的世貿組織對全球能夠全面、迅速地從疫情災難中復甦至關重要，期待與會員國一起制定和實施讓全球經濟再次發展所需的政策。世貿雖面臨許多挑戰，但透過共同努力能變得更強大。

66歲的伊衛拉曾任奈及利亞財政部長，也曾在世界銀行（World Bank）擔任發展經濟學家。

世貿組織成立於1995年，擁有164個會員，也是台灣以正式會員身分參與的國際組織。

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