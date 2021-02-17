緬甸「救援班機」21日返台　外交部：華航至少載50人歸國

▲緬甸軍政府打壓反政變示威。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

緬甸在2月1日時發生軍事政變，政局持續動盪。駐緬甸代表處日前公告，華航目前排定21日及28日共計2個班次的台北－仰光救援班機，外交部17日表示，目前排定搭乘2月21日救援班機的乘客約50人，會隨時和代表處以及華航保持密切聯繫，對有需要的國人提供協助。

根據駐緬甸代表處統計，在緬甸的台商及僑民約有1千人，大多居住在緬甸第一大城仰光（Yangon），他們目前都人身平安。外交部指出，目前與駐緬甸代表處會持續透過相關管道及駐緬甸各友好國家大使館，密切掌握緬甸政治情勢發展，並與在緬甸的台商與僑民保持聯繫。

外交部發言人歐江安說，駐緬甸代表處網站2月15日公告提醒僑胞，華航暫排定21日的救援班機飛航台北-仰光，若有規劃要返台的台商與僑胞，請儘早與華航聯繫確認是否如期起飛。外交部也提醒，國人在緬甸境內如遇急難需要協助，請撥打緊急聯絡電話：（+95）9257257575。

據駐緬甸代表處2月17日得自華航仰光分公司的資訊，預計搭乘2月21日救援班機的訂位乘客目前約50人（實際人數尚待開票及登機而定）。

歐江安說，緬甸政府自2020年4月暫停所有國際商業航班飛航緬甸後，僅特許專案申請的「救援班機」（relief flight）在緬甸境內起降。駐緬甸代表處每月協助華航申請「救援班機」飛航台北-仰光航線，載運救援物資及特許的旅客，運作順暢。

歐江安指出，駐緬甸代表處於1月29日即提醒旅居緬甸的台商及僑胞密切注意政治情勢發展，並請僑胞隨時與駐處保持密切聯繫。自2月1日後駐處也多次更新政情新聞，並主動聯繫台商，協助可能面臨的困難，包括洽請相關機構緊急設法解決貨物出口程序上的突發問題。駐處在2月5日發布新聞週知台商及僑胞有關華航航班消息，請規劃返國者聯繫華航。