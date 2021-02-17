開工日遇化學槽車翻覆　黃光芹：林口上班族全陷入困境

▲開工日一輛槽車凌晨於林口翻覆，造成國道、機捷一度中斷。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者黃巈禾／台北報導

新北市林口區文化北路與中山高林口二南下匝道口，17日凌晨3時許一輛載滿丙烯氣體的槽車疑似在行駛途中過彎失控，最終在匝道口翻覆，除了造成林口交流道南下匝道封閉外，機捷A9也一度暫停營運。住在林口的資深媒體人黃光芹批評，牽一髮而動全身，今天是開春的第一天，一輛翻覆的化學槽車，使林口的上班族，全陷入困境。

黃光芹在臉書表示，「起司原理」說的是，所有不利的因素同時發生，像一道光束恰巧貫穿乳酪的每一道縫隙--下雨天、上班尖峰時間、北上靠近機捷A9站，不只上高速的車輛，一路回堵到林口平面的文化路一、二、三路到忠孝、仁愛路口，連帶龜山一帶也到受影響，直到上午9時送完老公在返家的途中，狀況依舊無法疏解，别說汽車族和搭公車上班的民眾，就連此刻正賴以為生的機捷A9站都被封閉，計程車在林口也不普及，還好，今天不是開學日。

▲翻車現場，警消不斷監控有無異常狀況。（圖／記者陳豐德翻攝）



黃光芹提到，在赴A9站的現場，才知道已封閉，回頭再直奔龜山長庚站，還好北上列車不受影響，南下卻封閉，現場竟沒有緊急應變的接駁車，計程車也都被叫走了，真不知道上班族怎麼飛天遁地？交通法規中，應針對類似的交通事故，如今天的化學槽車，責付巨大的社會成本，這種不在乎用路人公共性的駕駛和車行，總是拍拍屁股走人，怎麼會在意，有多少人在雨中，忍受一輛自私的油罐車，而心急如焚、望穿秋水、無計可施，就在結束假期第一天。

桃捷表示，新北市政府消防局於17日上午10點01分完成化學槽車事故排除作業，桃捷公司經確認行車安全無虞後，已於10點10分恢復全線正常營運。