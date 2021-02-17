　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新春開工首日視察中捷綠線　盧秀燕：「安全無虞重新上路」

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕17日新春開工首日，前往台中捷運北屯機廠視察軸心改善情形，目前進展順利，也慰勉中捷同仁辛勞。盧秀燕說，今年最重要施政目標之一就是讓中捷在安全無虞下重新上路、安全通行，期許同仁一起努力，建構捷運台中。

▲▼盧秀燕春節開工首日前往中捷北屯機廠視察。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕春節開工首日前往中捷北屯機廠視察。（圖／台中市政府提供）

台中捷運綠線聯結器新軸心已安裝並進行各項測試作業，進展順利，目標為通車做好充分準備。市長盧秀燕在台中捷運公司董事長林志盈、交通局長葉昭甫陪同下，今天上午到北屯機廠了解新軸心檢測情形，及台中市政府捷運故障審查委員會歷次會議審查重點，並登上停放於廠內的載重測試車視察，並慰勉中捷同仁辛勞。台北市長柯文哲下午也南下到場視察，了解進度。

▲▼盧秀燕春節開工首日前往中捷北屯機廠視察。（圖／台中市政府提供）

▲中捷綠線車廂進行載重測試。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕春節開工首日前往中捷北屯機廠視察。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕視察中捷北屯機廠，表示今年最重要施政目標就是讓綠線安全上路。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕春節開工首日前往中捷北屯機廠視察。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，今天是開工第一天，今年最重要施政目標之一就是讓捷運綠線重新上路、安全通行，這是我們對市民的承諾；中長期任務則是建構「捷運台中」，除捷運綠線外，捷運藍線、橘線、紫線、棕線等都要定線、準備開工或規劃出來，因此中捷公司未來工作會越來越吃重，扮演角色會越來越重要，期許同仁一起努力，建構捷運台中。

台中捷運公司表示，根據川崎重工調查報告，舊軸心因垂直運動不平順，造成應力集中而斷裂，因此，川崎重工更新軸心構造，將螺紋處移至牽引裝置外蓋後方，避免產生應力集中點，並以後置螺帽調整牽引裝置的壓縮行程，讓調整作業更容易進行，以確保軸心上下垂直運動平順。

台中捷運公司也就廠商提出的報告，同步協助從設計、材料、製造、組裝四大面向全面檢視新軸心，包括新軸心的垂直擺動角度、水平擺動角度、成分檢驗、抗拉強度及表面強度符合設計規範；舊軸心無安裝阻力量測程序，新軸心也已增訂組裝量測程序；舊軸心未實施疲勞測試，新軸心疲勞實測報告也由廠商於2月17日提出說明已完成1百萬次測試正常；新軸心日後維護檢查標準及程序尚須監測與訂定。

廠商提出的改善報告已送北捷局聯結器事故調查報告委員會，經審查同意後，再送台中市政府捷運故障審查委員會審查，捷運故障審查委員會目前已召開4次會議、進行2次現勘，待委員會確認捷運綠線安全無虞，市府才會決定何時恢復試營運。

大同大同國貨好


【更多新聞】

草屯敦和宮「三公公」財神鬍鬚變長　信眾稱奇！民俗專家曝原因

刪Q總部中選會正式提案　陳柏惟：第一階段應該全台都會過

警逮假「吳柏毅」！高調偷送「這種貨」　怨低薪「賣1萬賺200」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
「國道8連撞勞斯萊斯」維修費曝光！魔毯體驗妙禪也有1輛
台南男死前打給老婆　她沒接到崩潰曝原因
「訂到最貴工地」她1晚噴9200　遊客：12年前就這樣
56年前開在田中央！「被笑賣給青蛙嗎」傳奇東區守門人曝店面價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

春節出遊多日　「返家打開水龍頭」先做這件事

遭諷寄生國會　柯文哲辯：我們是支援國會

開工日遇化學槽車翻覆　黃光芹：林口上班族全陷入困境

國民黨質疑沒政治誠信　柯文哲：敵軍打你的就是他們最頭痛的

新春開工首日視察中捷綠線　盧秀燕：「安全無虞重新上路」

圖／國民黨：《文化高雄》竟用簡體字　有愛無心沒關係？

韓國瑜的「愛情摩天輪」沒了！陳其邁新計畫「亞灣2.0」替代

國民黨新春團拜大咖雲集　江啟臣談黨魁改選：公平競爭是好事

拒大陸疫苗　馬辦批蔡政府：充滿偏見與敵意的意識形態

陳時中指「馬英九與大陸接觸」　馬辦：綠營只剩抹紅一招

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

拾荒婦遭撞「卡車底拖行650m亡」 駕駛辯沒看見...警怒：你有良心？

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

春節出遊多日　「返家打開水龍頭」先做這件事

遭諷寄生國會　柯文哲辯：我們是支援國會

開工日遇化學槽車翻覆　黃光芹：林口上班族全陷入困境

國民黨質疑沒政治誠信　柯文哲：敵軍打你的就是他們最頭痛的

新春開工首日視察中捷綠線　盧秀燕：「安全無虞重新上路」

圖／國民黨：《文化高雄》竟用簡體字　有愛無心沒關係？

韓國瑜的「愛情摩天輪」沒了！陳其邁新計畫「亞灣2.0」替代

國民黨新春團拜大咖雲集　江啟臣談黨魁改選：公平競爭是好事

拒大陸疫苗　馬辦批蔡政府：充滿偏見與敵意的意識形態

陳時中指「馬英九與大陸接觸」　馬辦：綠營只剩抹紅一招

海運疏運一覽！基隆-馬祖「海象不佳」停航2航次

春節出遊多日　「返家打開水龍頭」先做這件事

頭號種子巴蒂爆冷出局　澳網續寫無地主球后難堪紀錄

吳孟達心臟被感染「暴瘦現身曝近況」！ 硬撐上場：拍戲第一次哭了

一句「殺殺殺」...靈性白鵝氣到吐血！主人笑翻：只是逗逗牠　網怒：殘忍

上網發現男友偷偷訂婚　「手上鑽戒超眼熟」她傻眼：那是我的戒指

最重恐罰500萬！愛莉莎莎「YouTube退訂人數驚呆」　網紅：沒事兒

賓士男夜砸3萬帶酒店妹回家硬上！被逮喊：她很主動　下場慘曝

快訊／淡水敦煌碼頭驚見「1男浮水面」！　身體腫脹明顯死亡

網購開工限定小確幸！東森幣最高折抵80%　momo送3000杯雙Q奶茶

政治熱門新聞

民進黨變「民主退步」　呂謦煒點出問題

「台北大縱走」步徑認證開跑

愛情摩天輪喊卡！陳其邁提新計畫替代

蔡英文親自下令　百艘海巡艦塗裝字樣加註「TAIWAN」

蔣萬安穿鞋王　高嘉瑜：我鞋子從大學穿到現在

東沙、南沙太平島3月實彈演習

高嘉瑜嗆選總統不懂國粹　朱立倫發言人反擊了

開工日出庭　羅智強：民進黨追殺清廉馬英九

賴品妤認愛曾玟學　放閃無極限

葉毓蘭「關心川普」惹議　名嘴狠批：妳辭職吧

黃心華：先爭取青年「不討厭」國民黨

陳時中指「馬英九與陸接觸」　馬辦：綠營只剩抹紅一招

朱立倫聽東風　綠委：想選總統連國粹都不懂

海軍戰力升級　「塔江艦」、「快速布雷艇」戰力一次看

更多熱門

相關新聞

網購開工限定小確幸　東森幣最高折抵80%

網購開工限定小確幸　東森幣最高折抵80%

揮別7天春節假期，上班族今（2/17）起陸續回到工作崗位，而為紓解「收假症候群」，不僅超商在開工日祭出限時咖啡優惠，多家網購平台也送上限定的小確幸，包括東森幣擴大折抵快閃活動、3,000杯COMEBUY「雙Q奶茶」大方請喝、熱銷好物超值價應援等，一掃開工憂鬱。

習年前視察「某航師」　張競：就是磊莊機場

習年前視察「某航師」　張競：就是磊莊機場

春節登山挑戰「南三段」女掉邊坡斷腿

春節登山挑戰「南三段」女掉邊坡斷腿

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

柯文哲將視察中捷綠線

柯文哲將視察中捷綠線

關鍵字：

盧秀燕開工視察中捷綠線軸心改善工程影音

讀者迴響

熱門新聞

台南男最後一口氣　求路人打給妻子

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

懷孕正宮答應一夫多妻9年！要求「看老公和小三嘿咻」

美熟女快閃下海40天撈40萬！200男客對戰無人撐過5分鐘

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

鄭人碩放閃遭酸「狗男女」　小薰罕見回應！

國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」　網嚇歪

男大生遊台南捲命案　被逼三貼幫思者逃亡

老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」親密動作

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

台南男攔路人機車求救　三貼逃跑仍遭刺死

國道8連撞勞斯萊斯害的！夾殺慘狀曝

台南兇殺內幕曝　他遭仇家一刀捅心成致命傷

旗袍妹一脫黑絲襪「連續走光2次」

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

更多

最夯影音

更多
排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！
勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面