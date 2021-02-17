新春開工首日視察中捷綠線　盧秀燕：「安全無虞重新上路」

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕17日新春開工首日，前往台中捷運北屯機廠視察軸心改善情形，目前進展順利，也慰勉中捷同仁辛勞。盧秀燕說，今年最重要施政目標之一就是讓中捷在安全無虞下重新上路、安全通行，期許同仁一起努力，建構捷運台中。

▲盧秀燕春節開工首日前往中捷北屯機廠視察。（圖／台中市政府提供）

台中捷運綠線聯結器新軸心已安裝並進行各項測試作業，進展順利，目標為通車做好充分準備。市長盧秀燕在台中捷運公司董事長林志盈、交通局長葉昭甫陪同下，今天上午到北屯機廠了解新軸心檢測情形，及台中市政府捷運故障審查委員會歷次會議審查重點，並登上停放於廠內的載重測試車視察，並慰勉中捷同仁辛勞。台北市長柯文哲下午也南下到場視察，了解進度。

▲中捷綠線車廂進行載重測試。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕視察中捷北屯機廠，表示今年最重要施政目標就是讓綠線安全上路。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，今天是開工第一天，今年最重要施政目標之一就是讓捷運綠線重新上路、安全通行，這是我們對市民的承諾；中長期任務則是建構「捷運台中」，除捷運綠線外，捷運藍線、橘線、紫線、棕線等都要定線、準備開工或規劃出來，因此中捷公司未來工作會越來越吃重，扮演角色會越來越重要，期許同仁一起努力，建構捷運台中。

台中捷運公司表示，根據川崎重工調查報告，舊軸心因垂直運動不平順，造成應力集中而斷裂，因此，川崎重工更新軸心構造，將螺紋處移至牽引裝置外蓋後方，避免產生應力集中點，並以後置螺帽調整牽引裝置的壓縮行程，讓調整作業更容易進行，以確保軸心上下垂直運動平順。

台中捷運公司也就廠商提出的報告，同步協助從設計、材料、製造、組裝四大面向全面檢視新軸心，包括新軸心的垂直擺動角度、水平擺動角度、成分檢驗、抗拉強度及表面強度符合設計規範；舊軸心無安裝阻力量測程序，新軸心也已增訂組裝量測程序；舊軸心未實施疲勞測試，新軸心疲勞實測報告也由廠商於2月17日提出說明已完成1百萬次測試正常；新軸心日後維護檢查標準及程序尚須監測與訂定。

廠商提出的改善報告已送北捷局聯結器事故調查報告委員會，經審查同意後，再送台中市政府捷運故障審查委員會審查，捷運故障審查委員會目前已召開4次會議、進行2次現勘，待委員會確認捷運綠線安全無虞，市府才會決定何時恢復試營運。

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