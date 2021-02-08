刪Q總部中選會正式提案　陳柏惟：第一階段應該全台都會過

▲陳柏惟對於刪Q總部的行動，僅表示第一階段應該全台灣都會過。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

罷捷失敗後，罷免台灣基進立委3Q陳柏惟依然積極運作，「刪Q總部」8日下午將北上，正式向中央選舉委員會提案，並提交第一階段領銜人名冊。陳柏惟對此表示，第一階段應該全台灣都會過吧！只有少數較少的選區才不會過。他平常心看待，對十幾萬選民非常有信心。

刪Ｑ總部日前成立，針對要罷免的立委陳柏惟，總部認為陳柏惟比較像桃園前議員王浩宇，王是全國不分區市議員，陳則是全國不分區立委。陳在全台廣設服務處且立院質詢荒腔走板，2人都是PTT佛地魔等級。總部領銜人楊文元也將在今天下午正式向中選會提案，提交第1階段領銜人名冊。

▲刪Q總部成立，今天將向中選會正式提案。（圖／資料照）

陳柏惟對此表示，第1階段應該全台灣都會過，只有少數較少選區才不會過。他完全平常心看待，目前還沒感覺到有何不同，世界還是正常運轉，且對十幾萬選民非常有信心。

他認為，國民黨現在有2股力量，一派利用罷免練兵組織，找回支持者；另一派則是在地方經營，本來就有基層實力。「不是你們大放厥詞，然後就要來地方收割」，他認為這兩派力量要自己要先經過重組。

陳柏惟表示，自己和選舉對手還算和平相處，沒有惡言相向或不好的負面情緒。認為這種全面性罷免，是由外地來炸地方，「如果是我的對手顏寬恒也會感到非常不舒服」，呼籲國民黨自己內部要先搞清楚，到底要怎麼做。

陳柏惟也將針對罷免議題，下午4點於烏日服務處正式對外回應。

包包裡必備



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