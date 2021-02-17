習近平年前視察「某航空師」　張競：就是貴陽「磊莊機場」

▲習近平視察「某航空師」，還登上「特種信息作戰機」。（圖／翻攝央視新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平春節前赴貴州考察，前往了當地的解放軍空軍部隊，並特別登上「某航空師」的一架「特種信息作戰機」，引起許多軍事迷的猜測。對此，中華戰略學會研究員張競指出，習近平前往的就是貴陽的「磊莊機場」陸方雖以「某航空師」代稱，但其實早知資訊隱藏不住，根本就無意特別加以遮掩。

張競表示，春節之前，兩岸政治領導人都要循例巡視三軍部隊，黨政媒體都會積極報導此等活動，而雙方都會趁機運用此等新聞畫面，希望能夠解讀具有價值之影像情報，因此此等新聞影像在播報前都會經過反情報單位嚴格審查，避免洩漏部隊組織架構或是動態常規資訊，最後播出時內容總是真真假假難以判斷其中虛實。

▼央視公開的畫面可看見該機場周圍的地形。（圖／翻攝央視新聞）



張競提到，新華社記者2月6日在貴陽發稿，報導2月4日習近平視察解放軍空軍航空兵部隊，由於過程中新聞影像顯示出特種信息作戰機內部畫面，因此引發全球軍事迷關注，各個相關網站中紛紛討論作業艙間人員與操控檯數量、配置狀況、操控人員輸入介面所使用鍵盤及操控球，再加上操控檯背部吊掛環狀組件，並且提出許多大膽推估與判斷。

張競指出，此外還有軍事迷依據新聞影片最初播出時，曾經顯現出之戰機機身編號，來推估該機所屬單位，習近平所視察部隊番號以及駐地；希望破解出新聞報導所稱之「某航空師」到底是第幾師。

▼從兩座水庫的位置可推斷出，視察地點很大機率就是貴陽的磊莊機場。（圖／翻攝央視新聞）



張競表示，其實所有這些影片都是經過審查才能播出，新華社記者在貴陽發稿，根本不用從機身編號去查閱，就可以確認是在貴陽南方之「磊莊機場」，該機場於1958年開始建造，最初為貴州省唯一對外空運通聯之航空站，1997年5月28日由於設施老化無法支持運輸需求，因此遭致停用，空運作業轉由在貴陽市西方新建之龍洞堡機場承接。

張競提到，磊莊機場在停用後逐漸荒廢，成為當地汽車訓練新手練車活動場地，直到2009年解放軍空軍為尋找大型特種作業機基地，才由共軍接收重新整修後，成為大型軍用特種作業機重要駐地，「該基地最受人矚目的設施，其實就是與主跑道平行建構十四座形成一體之大型機棚，而習近平視導特種機時，該機就是位於由南向北算起第二座機棚內。」

張競認為，依據磊莊機場內之機棚，就可以破解出前述部隊番號與駐地資訊，而共軍反情報保防單位亦是理解這根本是隱藏不住之資訊，所以表面上雖在報導中循例以「某航空師」稱呼，但其實根本就無意特別加以遮掩。

張競提到，習近平巡視空勤樓飛行準備室時，也有眼尖軍事迷看到飛行訓練航路實體地形模型，以及模型上所顯示飛行路徑，再加上飛行員後方牆壁上懸掛著幾個航路軌跡說明圖，以及牆上分別表明「集中改裝新員」、「集中培訓預備機長」以及「集中整訓新機長」人員照片，又認為更進一步理解到該部隊訓練狀況與組織架構，其實這是過分高估此等資訊。

張競指出，此等模型式沙盤是訓練進行機種換裝（共軍稱改裝）最基礎飛行之提示簡報教具，所顯示飛行航跡是本場最基本之環場起降航線，而牆上所顯示各個航跡亦是所有基本飛行訓練運動航跡，在任何一個飛行學校都有此等類似之設施，「這與特種戰機所要運用之戰術航跡，根本八竿子打不著，所以共軍才會透過新聞影片大大方方地展示出來，完全不怕讓各方觀察。」

張競表示，在該地形模型中，倒是可以看出磊莊機場東南方松柏山水庫以及西北方官莊水庫形狀，這對於確認該基地為磊莊機場，倒是提供出很有用之參考資訊。

張競提到，至於很像國軍連隊肝膽相照專欄之單位人員照片，其實將前述三種層次飛行人員集中訓練，也是舉世皆然之作業常態，「就算將受訓人員攤出來讓各方檢視，若是缺乏其他訓練容量、訓練期程與課目表等資料參考，其實亦無法獲得更深入結論。」

張競指出，習近平與該部隊官兵合影時，有軍事迷針對合影中出現之士官與女性軍職人員加以討論，其實從這些影像中，也很難獲得具體結論，這是因為該部隊安排參與視導首長合影人員，未見得能與單位編制或是現有人員狀況，產生任何相互匹配關係，「就算出現女性軍士官時，也無從掌握該部隊女性軍職人員比例，倒是在出現文職人員時，可以從其肩章看出層級高低，推估出該部隊聘用文職人員職等，但同樣無法獲得具體結論。」

張競表示，習近平在登機時，後方出現身著軍服之「中南海保鑣」，這也不會令人意外，在登高時隨扈維安是各國貼身侍衛標準作業程序，倒是後方所出現之大型銀幕與情態板，顯然就是用於首長視察督導進行現地簡報，「對比落後之木架圖板與掛圖來說，解放軍善於運用現代科技進行簡報，隨時掌握科技潮流，確實是有其長處。」

張競提到，現代各國飛行部隊進行戰術訓練時，在課堂提示說明階段，都經常運用電子圖像與視訊沙盤，特別是要進行高度密集切換之戰術課目，就必須運用3D顯示圖像進行教學，所以在機棚能夠以大型電子顯示幕進行現地簡報，在戰術教室內，絕對就不會只有那種傳統地形模型式沙盤當教具，此點軍事迷倒是未曾加以思考。

張競還說，其實解讀影像情報也有替政治人物造神之故事，美國前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）在攻讀博士時，曾經到過蘇聯訪問，據稱她曾經在蘇聯紅軍參謀本部（另一說法是KGB國安會）大樓建物外去細數窗戶數目，然後推估出在該建築物內之工作人員應有5千名左右，並且日後在政府高層任職時，負責接待蘇聯紅軍參謀總長艾克洛莫耶夫，獲得證實其推估相當準確。

張競指出，他每次在聽到此種情報判斷神奇故事時，都會冷冷地回答，「古生物學家可以依據一個腳印化石，就將整個恐龍長得是啥樣子畫出來，這不是比這個情報鐵嘴更厲害嗎？」

總張競強調，而言之，透過新聞影片來解讀影像情報，總是虛虛實實真真假假，過程是充滿樂趣，「但千萬不要忘記，能夠秀出來的，其實都是不怕您來看的！」