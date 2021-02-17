【廣編】桂格30天健康動吃大挑戰！雙網紅熱度引發網友蓋高樓

▲超高人氣的YouTuber團體《欸你這週要幹嘛》點名另一組YouTuber團體《見習網美小吳》，發起連續30天「桂格健康動吃大挑戰」。

圖、文／桂格提供

坐擁40支百萬觀看影片，超高人氣的YouTuber團體《欸你這週要幹嘛》，在新的一年，決定為自己的健康身體力行，接受桂格公司的邀請，發起連續30天「桂格健康動吃大挑戰」，更點名了即將步入百萬粉絲大關的另一組YouTuber團體《見習網美小吳》加入挑戰，看誰能在30天後改變最顯著，獲得最終勝利。

整個訓練期間，網紅改掉長期以來的飲食壞習慣，《欸你這週要幹嘛》運用桂格大燕麥片做出「燕麥酥烤雞排」、「燕麥泡菜煎餅」，《見習網美小吳》亦不甘示弱，祭出網美級的「燕麥雙皮燉奶」、「水果優格佐烤燕麥」等多種美味健康兼具的創意料理，確實解決了一般消費者可能對於食用燕麥缺乏新鮮感的問題，引發網友共鳴。

在30天訓練過程中，挑戰者弟弟就表示：「最近在家姊姊們都說看起來更有自信了，結束後一定要大吃一頓！」，卡特聖元也分享：「努力原來真的是看得見的，這次體驗算打開了一個新世界，給自己一個新的突破。」兩組網紅更提及訓練過程中收到了非常多粉絲私訊詢問如何調配飲食，他們表示，連續30天至少每天一餐吃燕麥看似困難，其實不然，尤其創作燕麥料理比想像中更簡單且變化多元，粉絲們不仿在家嘗試，相信很快就能上手。甚至透露如果下一次再收到桂格邀請，將點名實驗型網紅「HOOK」，跟口頭禪“我誰~~”的「大蛇丸」也來健康挑戰一下！「我們都做到了，難道還有人做不到嗎？」