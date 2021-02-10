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伴手禮來不及買！3大超商「春節禮盒」一次看　萌系、零食最熱門

▲▼全家春節禮盒。（圖／業者提供）

▲超商春節禮盒懶人包。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

農曆春節拜訪親朋好友可不能少了「伴手禮」，不過年前實在忙到不行來不及準備嗎？沒關係，全台超過1萬、每走6分鐘就有1間的便利超商也買得到。《ETtoday東森新聞雲》整理了各大超商今年端出的春節禮盒，同步公開最熱門的送禮選擇，無論是新春拜年還是回娘家選這些準沒錯。

▲▼超商禮盒。（圖／記者蕭筠攝）

▲7-11今年祭出超過買款春節禮盒選擇。（圖／記者蕭筠攝）

●7-11
7-11今年網羅了上百款春節禮盒，且還有不少獨家限量新品，而根據觀察，民眾最愛挑選餅乾及蛋捲等禮盒作為拜年伴手禮，尤其價格落在500元以下擁有高顏值的「萌系禮盒」最夯，也發現因健康意識抬頭下，像是水果禮盒也成為送禮新寵兒。

因此今年7-11網羅的百款禮盒中，特別主打「卡通肖像」結構，精選超過20款人氣肖像、卡通明星，像是OPEN!家族、角落小夥伴、Hello Kitty、卡娜赫拉的小動物、米奇、樂天小熊等搭配應景牛年造型，如Hello Kitty造型桶葡萄蒟蒻，蒟蒻吃完提桶底座還能放零錢、小物收納，及可愛的元本山米妮、米奇造型海苔罐等搶攻送禮市場，還有日本蜜富士蘋果禮盒、台灣茂谷柑禮盒等選擇，提供民眾購買。

▲▼超商禮盒。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家春節禮盒。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼全家春節禮盒。（圖／業者提供）

▲可愛肖像禮盒最受民眾喜歡。（圖／業者提供）

●全家
全家今年則推出近150項春節禮盒，並以「奢華精緻禮」、「財氣滿滿禮」和「好好可愛禮」3大選擇搶攻市場，而根據數據發現，餅乾、蛋捲等零食類禮盒最受民眾喜歡，銷售佔比超過7成，像是卡通肖像、補品、名店禮盒都擁有高人氣，無論是大人、小孩接受度都高。

其中，「奢華精緻禮」首推Let’s Café 手作咖啡蛋捲禮盒以及獨家限定「白蘭氏X王德傳」聯名的白蘭氏養蔘烏龍禮盒；「財氣滿滿禮」則推找來北港武德宮一起聯名的「北港武德宮財神金元寶」，喜氣洋洋的金元寶造型印上黑虎大將軍化身成的Q版虎爺，應景又喜氣，還有「香港美心齊來發財禮盒」等。

最後「好好可愛禮盒」部分，有韓國人氣卡通人物Kakao Friends的限定綜合手工餅乾巧克力、Kakao派對桶，以及Hello Kitty芝麻蛋捲夢幻禮盒、三麗鷗家族脆笛酥禮盒、HK造型小曲奇禮盒等選擇，另外還有小朋友最愛的POLI波力小蛋餅禮盒，療癒造型絕對也是送禮好選擇之一。

▲▼萊爾富春節禮盒。（圖／業者提供）

▲萊爾富春節禮盒。（圖／業者提供）

●萊爾富
萊爾富這次則網羅上百款各式暢銷餅乾、零嘴、養生、酩酒、玩具等禮盒，且根據去年銷售前3大最夯禮品分別是營養補給品、蛋捲禮盒及海苔禮盒，因此今年也特意再推桂格養氣人蔘補氣、喜年來Oligo蛋捲、元本山海苔等人氣禮盒提供民眾採買。

另外，門市還能買到像是可愛肖像類型禮盒，有樂事卡納赫拉禮盒、Pocky餅乾棒馬克杯禮盒、樂事派對箱、米奇榛果巧克力脆捲桶等選擇多多，也有健康款的萬歲牌天然果物堅果禮盒、盛香珍禮讚堅果禮盒等，滿足民眾所有需求。

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