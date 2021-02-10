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送這準沒錯！萬年不敗「春節禮盒」快掌握　健康養身飲、零食最夯

▲▼家樂福年節禮盒。（圖／記者蕭筠攝）

▲萬年不敗春節禮盒大公開。（資料圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

農曆新年又要到了，過年期間無論是去好友家拜年或是回娘家團聚，絕對要帶「伴手禮」，不過禮盒到底怎麼選才不會失誤呢？2大量販店公開歷年最夯、萬年不敗的春節禮盒選擇，以及今年新登場的推薦款，這樣買準沒錯。

▲▼家樂福春節禮盒。（圖／業者提供）

▲家樂福今年推出多款春可愛造型禮盒。（圖／業者提供）

●家樂福
春節最夯禮盒大公開！家樂福根據營業額、銷售量公布熱銷TOP3春節禮盒類型，冠軍寶座由健康養身飲品類奪下，再來是水果禮盒、健康零食款，每年賣最好的有白蘭氏養蔘飲禮盒、桂格養氣人蔘、老協珍熬雞精等，水果禮盒部分則是蘋果、櫻桃等、而健康零食就屬堅果最不敗，像是Sunny Ranch每日堅果盒裝款或盛香珍五福臨門下酒菜禮盒都是人氣選擇。

另，今年家樂福也推出多款可愛的零食造型禮盒，有哆啦A夢、Hello Kitty造型果凍糖果，零食吃完後還能當存錢筒，也有寶可夢禮盒，精靈球直接化身爆米花桶，好吃又欠收；除外，像是米奇造型綜合堅果罐、台灣黑熊海苔桶等拿來送禮都超體面。

▲▼愛買過年禮盒。（圖／業者提供）

▲愛買公布最夯「春節禮盒TOP5」。（圖／業者提供）

●愛買
愛買公布歷年最熱銷「春節禮盒TOP5」，冠軍寶座由可口上賓蛋捲（蛋香&芝麻組合）拿下，依序是義美蛋捲禮盒、77新貴派好事花生禮盒、義美小泡芙禮盒、77皇家春禧綜合餅乾禮盒，可以發現零食餅乾類型禮盒最受到消費者喜愛，不管是大人、小孩都能吃，拿來送禮準沒錯。

而為滿足無法出國又想吃異國美食的人，愛買今年則特意網羅多款來自日本、香港、馬來西亞、印尼、迪士尼、三麗鷗等限量進口禮盒，像是有「本田鐵火燒綜合煎餅禮盒」、「北海道起士蛋糕禮盒」，還有爆濃蟹味的「北海道螃蟹風味煎餅禮盒」，或是有著可愛小雞造型的「名古屋雞蛋糕禮盒」等，送禮也都很有看頭。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

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