桂格保健飲品撐醫護　做前線抗疫英雄們健康後盾

▲桂格捐贈價值超過300萬元保健飲品給「桃園聯新醫院、林口長庚醫院｣與「台北捐血中心｣，讓醫護人員隨時擁有滿滿的能量與保護力。

圖、文／桂格提供

近期桃園發生醫院感染事件，第一線醫護人員扛起防疫重責，桃園各大醫院的醫護人員更加入備戰，持續嚴加把關擔任防疫的重要守門員；加上近來數波寒流接連報到以及疫情升溫的影響，降低民眾出門捐血的意願，面對即將來臨的春節連假，醫療用血需求大增，為維持年節期間各醫院穩定供血，有許多醫護人員更積極呼籲並帶頭捐血，有感於醫護人員身在前線，必須面對日夜工作壓力大、用餐與休息時間經常性不固定，以及鼓勵民眾盡一份力量捐出熱血，桂格捐贈價值超過300萬元保健飲品給「桃園聯新醫院、林口長庚醫院｣與「台北捐血中心｣，讓醫護人員隨時擁有滿滿的能量與保護力！

面對未知的疫情全民不能鬆懈，加上近期血庫鬧荒，身為台灣最大的保健飲品品牌「桂格」，為鼓勵民眾熱血響應，捐贈1,000盒「5X人蔘濃縮精華飲｣，預計2月20日在雙北固定捐血點（汐止捐血室及市府捐血除外）發送給捐血民眾！除了守護民眾健康外，也要守護抗疫英雄們的健康，桂格此次還捐贈桃園聯新醫院、林口長庚醫院醫護人員「5X人蔘濃縮精華飲｣以及「特護靈芝精華飲｣共計3,000盒，5X人蔘內含5倍人蔘濃縮，可提供在醫院日夜忙碌、辛苦的醫護人員迅速補足能量，持續好精神；特護靈芝內含赤芝靈芝與紫錐花，可讓醫護人員在高風險環境，也能鞏固好身體保護力維持健康，做醫護英雄們最佳的抗疫後盾。桂格也希望藉此呼籲大家要戴口罩、勤洗手、保持社交距離，更別忘了隨時補足身體所需能量，鞏固好自身保護力，共同挺過防疫難關，持續健康的生活。

＊捐血活動詳情請見台北捐血中心官網：http://www.tp.blood.org.tw/Internet/taipei/index.aspx