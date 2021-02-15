過年太廢？年後收心操做起來！無痛鍛鍊讓你輕鬆回歸正軌不走山

▲過完年開始做收心操！（圖／翻攝自PEXELS）



記者張惠媛／台北報導

過年期間就是要大吃大喝、躺在沙發上耍廢！但是廢了幾天之後，突然覺得自己身體很重，然後有些地方慢慢溢出肥肉，這樣母湯！就要開工了千萬不能讓同事看笑話，年後收心操跟著健身教練做起來，邊玩手機也能動起來，簡單的動作讓你無痛鍛鍊，輕鬆回歸不走山。

醫學背景出身、曾有近十年醫檢師經驗的黃奕庭，轉職健身教練後以平易近人的教學風格深獲學員喜愛，目前也是一位體態管理教練，她也經常在自己的Instagram上分享在家就能做的簡單運動，年假即將結束，跟著她一起無痛收心！

看似無厘頭的邊玩手機邊運動，4個動作認真做起來也是很有感覺的。黃奕庭建議下面每個動作做1分鐘、休息30秒，每天3～5組即可。

動作一：靠牆深蹲

滑手機運動針對下半身肌肉進行訓練，如果是初學者則不用在腿上加重量，但黃奕庭提醒，在做靠牆深蹲時，背部要緊貼牆壁、視線平視手機才正確喔。

動作二：平板撐

平板撐一般人在家中應該也經常會做，但其實也是個很吃體力的運動！想要做出正確有效的平板撐，千萬記得腹部要用力，如果想要來點進階版，那就把腳掌併攏、腳跟前傾，會更「有感」喔！

動作三：打水

打水針對下腹部進行鍛鍊，大約是比基尼線的位置，在打水時要注意脖子不要過度用力。

動作四：側抬腿

這個動作可不是全身放鬆靠在牆上抬抬腿就好，要將腰背打直、收小腹、著重在腿部發力，天天做側抬腿，跟馬鞍肉說掰掰。

過年久坐又大吃，最容易讓肥肚肚跑出來見人，開工前好好練練腹部肌肉，每個動作做1分鐘、休息30秒，每天做3～5組，讓肥肚肚不敢出來見人！

動作一：捲腹

初學者手可以撐著地板，膝蓋往胸口的方向走。黃奕庭表示，一般人常做的仰臥起坐，如果不懂得正確發力，可能會過度用脖子出力，因此建議以捲腹代替。

動作二：左右轉體

左右轉體看似輕鬆，認真做完可是會燃燒腹部！初學者可以將腳撐在地上，減少腹部的吃力感。

動作三：側平板撐

比起一般的平板撐，側平板撐可以訓練到側腹肌肉，但也要記得將背打直，初學者可以以跪姿的「美人魚」姿勢進行，會比較輕鬆一些喔。

動作四：打水

雙手撐在地板上，腹部收緊，雙腿輪流抬起做打水狀。

誰說運動一定很花時間？有了教練的鍛鍊秘笈，每天只要利用零碎時間就能讓身體動起來，快點揪親朋好友一起跟上，以美美的姿態開工吧！