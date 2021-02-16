拜狗旺財還不夠　嘉義東門商圈店家必拜「李詭祖」

▲嘉義東門忠義十九公廟祀奉五福神之一的財神「李詭祖」。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森/嘉義報導

華人文化中財神爺是必拜神祉，然而嘉義市公明路東門圓環旁「忠義十九公廟」，廟裡除了有嘉義地區唯一主祀神犬的廟宇，更因廟內信徒多為當地文武百市、各行各業做生意的民眾，大家為祈求財源廣進，於是向廟方提議，希望能增祀財神爺，因此中國傳統五福神之一的財神「李詭祖」在廟方擲筊下成為該廟財神象徵。

▲嘉義東門忠義十九公廟向來香火鼎盛。（圖／記者翁伊森攝）

「忠義十九公廟」為嘉義市東門圓環、東市場一帶民眾及店家商號主要信仰中心之一，廟方管委會開會討論，並擲筊獲廟內主神同意，於是在文、武財神、五路財神等神尊名單中，逐一請示該雕塑那尊財神。最終忠義十九公尊神聖筊連連，指示增祀財神爺「李詭祖」，並雕塑招財、進寶兩大童子，由高功道長在107年農曆十二月九日，進行開光安座儀式，成為唯一全台奉祀「李詭祖」的公廟，也是最早的開基祖廟。

▲嘉義東門忠義十九公廟主祀『忠義十九公尊神』，為清乾隆時期的18名義士及1隻靈犬，。（圖／記者翁伊森攝）

其實坊間許多與財神相關的周邊商品，舉凡過年的春聯、年畫，甚至用來擺設的公仔等，大部分都以「李詭祖」的形象做設計，祂頭戴朝冠、身穿紅袍，錦衣玉帶、白臉長鬚的模樣，深植人心，尤其手執元寶、如意或聚寶盆，更象徵為大家招來滿滿財氣及金銀財寶。

文財神「李詭祖」又稱「財帛星君」、「神君增福相公」和「福善平施公」，相傳祂是天官太白金星，專管天下的金銀財富，職銜為「都天致富財帛星君」；另據史料記載，李詭祖於北魏孝文帝時期擔任縣令，因任內清廉愛民，去世後百姓為祂立祠祭祀；而唐太宗李世民時期，李詭祖因顯化救駕皇太后有功，受封為「財帛星君」。

直到唐明宗李嗣源時期，再度加封為「神君增福相公」；元世祖忽必烈，為了鞏固新政權，安撫民心，又加封李詭祖為「福善平施公」，這是李詭祖第三次加封神格，在歷史上十分罕見。

▲嘉義東門忠義十九公廟財神爺「李詭祖」，廟方並雕塑招財、進寶兩大童子。（圖／記者翁伊森攝）

廟方主委曾東本說，民眾最常聽到的福、祿、壽三仙，加上財神李詭祖，及另一位喜神，就是中國傳統的五福神。從「福、祿、壽、喜、財」繪像，到現今的財神開運春聯等，其實都是財神李詭祖，可說是農曆過年最受歡迎的神明之一。然而，傳統過年除了圍爐、走春，對於各行各業做生意的民眾來說，最重要的就是迎財神，今年雖受新冠肺炎疫情影響，大年初五的迎財神儀式雖縮小規模舉辦，但仍不乏來向廟內求財民眾。

「忠義十九公廟」主祀『忠義十九公尊神』，為清乾隆時期的18名義士及1隻靈犬，當時因追擊林爽文等人，18人不幸罹難，義犬自盡殉主，死後被諸羅知縣取名為「十九公」，後嘉慶皇帝賜封為神，冠名為『忠義十九公尊神』。

「忠義十九公廟」建廟於光緒34年（1908年），至今一百餘年。但清乾隆五十一年十二月（1786年），忠義十九公為守護鄉里而犧牲，埋葬在古諸羅東門外，百姓稱為『忠義十九公墓』，時至今日已有二百餘年歷史。乾隆皇帝因忠義十九公之義行，乃將【諸羅】改名為【嘉義】，成為全台唯一因廟內尊神而改地名的區域。

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