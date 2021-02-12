選對良辰吉時旺1整年！開市招財、求考運「快記這4個日子」

▲開張、開市拜拜千萬要把握這4個日子，將一整年的好運蒐集起來。 （圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／陶文（易經財經專家）

開張、開市拜拜是一種宣示，也是為了向幸運之神許願，邀請「五路財神」來助長財氣，讓辛丑年可以更順利，財運更亨通。而這樣的開市拜拜也為了提升公司夥伴的信心，最重要的是讓「好的開始，成為成功的全部」，良辰吉時迎接好彩頭，好運旺旺一整年。

開張吉日如下：

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2/12 （初一）

歲德、月德合星併臨的大吉日，此日開張拜拜大吉祥。過年期間可前往廟宇拜拜，安太歲，也為公司事業開張。事實上，每個人都可以為自己「開張」，那就是開啟一整年的好運勢。開張時間：

卯時（5點15分至6點45分）為偏財祿時，大利商務買賣與業務行銷業者。

午時（11點15分至12點）為尊貴的「官祿時」，大利高階主管與公職人員，以及新創業者。

2/15（初四）

天貴星職事的三合日。此日為「天地正合」與「食神生財」的大吉日。公司事業可在這一天先拜拜，公定上班日再上班工作即可。開張時間：

卯時（5點15分至6點45分）為「天赦」「帝旺」大吉時，服務業、行銷、創意、演藝、文化……業者最為吉利。

巳時（9點15分至10點45分）為「進祿時」，適合各行各業，而餐飲業最為吉利，此時開張可進食祿、財祿與官祿。

▲歲德、月德合星併臨的大吉日，初一開張拜拜大吉祥，也為公司事業開張。（圖／翻攝自pixabay）

2/18（初七）

天德日。此日為「食神生財」與「合作生財」的大吉日。此日拜拜開張可旺財富，招人緣，最適宜新開創的公司，或者想讓公司與事業出現吉利轉型的人。開張時間：

辰時（7點15分至8點45分）為「六合時」，大利營造天時、地利、人和的吉利好磁場。

巳時（9點15分至10點45分）為「傷官生財」的「三合時」，適宜「武市」，營建、保全、軍警、冒險性質行業。

午時（11點15分至12點）為「日祿生財」的「文昌時」，適宜各行各業，最適合「文市」業者，如企劃、行銷、公關、文化、創意、教育……等行業。

2/24（十三日）

文昌日。此日為「文昌星」主事的日辰，由於同時存在著「食神生財氣」的能量，因此還是大利商務買賣、業務行銷與投資理財業者。開張時間：

卯時（5點15分至6點45分）為「祿貴交馳時」，此時開張拜拜，發得快，旺得更快。

辰時（7點15分至8點45分）為「暗貴人時」，此時開張拜拜，大利旺事業貴人。

巳時（9點15分至10點45分）為「財祿」「官祿」併臨的時間，此時拜拜開張「名利雙收」。

本文摘自《2021牛年開財運賺大錢》／陶文（易經財經專家）／時報出版